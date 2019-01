Mort de Michel Legrand : le compositeur rendait hommage à la Normandie sur France Bleu en 2015

Caen, France

L'auteur-compositeur-interprète français Michel Legrand est décédé. Son attaché de presse l'a annoncé ce samedi 26 janvier. Il avait une renommée mondiale, et a reçu au cours de sa longue carrière trois Oscars pour ses musiques de film. C'est lui qui a créé les thèmes des Parapluies de Cherbourg ou encore des Demoiselles de Rochefort.

Beaucoup de ses films sont rattachés à la Normandie. En 2015 la 29ème édition du festival du film de romantique de Cabourg avait d'ailleurs rendu hommage à son travail. Pour l'occasion plusieurs de ses films avaient été diffusés. Notamment "5 jours en juin" réalisé en 1989 avec Sabine Azéma et Annie Girardot. A l'époque, il s'était confié sur France Bleu Normandie au micro de Rodolphe Baudry .

Il était revenu sur la genèse de ce film né dans la région : "J'ai dédié ce film à ma mère. En 1944 j'avais douze ans. J'ai été reçu le jour du 6 juin 1944 au Conservatoire à Paris. On devait rejoindre avec ma mère le reste de la famille en Normandie. Le jour du débarquement les Allemands avaient interdit les trains et les autobus. On a finalement fait le voyage en bicyclette, on s'est caché, on a passé une nuit dans le foin, chez les résistants. On n'a jamais eu le temps de refaire ce voyage avec ma mère, parce qu'elle est morte. Je me suis dit : c'est très grave, je vais faire le film de notre voyage pour elle."