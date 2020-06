Mort de Mikael Yaouank (Djiboudjep) : retour sur ses souvenirs du Festival Interceltique

Il devait fêter les 50 ans de Djiboudjep cet été, à Lorient (avant l'annulation du Festival Interceltique). Le chanteur de Djiboudjep, Mikael Yaouank est mort, ce vendredi. Il succombe à un cancer.

Pour lui rendre hommage, France Bleu est allé plonger dans ses archives, et a retrouvé une interview pleine de tendresse. Au micro de Mael Le Guennec, Mikael Yaouank racontait avec Michel Tonnerre ses meilleurs souvenirs du Festival Interceltique.

Ils sautent à l'eau pendant la dernière chanson

Comme quand ils avaient sauter à l'eau, au moment de Jean-François de Nantes, pour clore des nuits magiques (qui se déroulaient alors dans l'avant port). Mikael Yaouank se souvenait alors : "il y avait une chorale, derrière nous, qui continuait à chanter, et nous on nageait, on nageait, c'était fantastique... Sachant que juste après on jouait au pub quoi ! On était trempé, c'était super!"

Quand on lui demandait s'il s'étonnait que le public reprenne toutes les chansons en cœur, il ajoutait : "normal, ça fait 40 ans qu'on fait les mêmes chansons, car figure toi que Michel Tonerre qui est à côté de moi là, n'écrit plus pour nous ! Dans un éclat de rire, il concluait : "il a changé de style, il va falloir que l'on voit ça".

ARCHIVES Quand Michel Tonnerre et Mikael Yaouank évoquaient leurs souvenirs du FIL, avec Mael Le Guennec Copier

Les deux hommes s'émerveillaient également de la popularité des chants de marins, et du développement des chorales dans le monde entier. Nous vous proposons de réécouter cette interview en cliquant sur le player ci-dessus.