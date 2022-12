Mort de Mylène Demongeot : "Une étoile s'est éteinte" écrit Emmanuel Macron

Les hommages continuent de pleuvoir après l'annonce du décès de Mylène Demongeot. La comédienne des Sorcières de Salem et de Fantomas s'en est allée à l'âge de 87 ans le jeudi 1er décembre. Elle a terminé sa vie dans une jolie maison en Mayenne, à Châtelain.

Dans un communiqué vendredi soir envoyé par l'Élysée, "le Président de la République et son épouse saluent le parcours d’une grande figure du septième art français, qui sut briller dans tous ses genres pour émouvoir tous les Français." Dans ce communiqué, la présidence rappelle les principales étapes de la carrière de Mylène Demongeot.

La "de Gaulle féminine"

Son enfance à Nice avec un père franco-italien et une mère ukrainienne, les Cours Simon dans les années 50 où elle rencontra Claude Berri, Guy Bedos ou encore Jean-Pierre Cassel. "Sa carrière prit ensuite son envol international. L’Américain Otto Preminger adapta en 1958 Bonjour Tristesse de Sagan, où Demongeot s’illustre aux côtés de Jean Seberg et David Niven" détaille l'Élysée qui rend hommage aussi à "sa prestance, qui lui vaudra des médias étrangers le surnom de de Gaulle féminine"