Sarlat-la-Canéda, France

"Il nous a fait une farce aujourd'hui, il a profité du fait qu'on était tous là pour partir". Régis Marcon, Bocuse d'or 1995, est le président du concours du Bocuse d'Or France. Ce samedi, il présidait le jury du Trophée Jean Rougié à Sarlat dans le Périgord quand il a appris la mort du cuisinier de légende.

Il a sorti le cuisinier de sa cuisine"

Le chef triplement étoilé "très ému" a rendu hommage au "pape de la gastronomie". "Il représente beaucoup pour nous, non seulement l'homme, sa générosité, tout ce qu'il a pu faire à Lyon, en France et à l'international. Il est l'un des premiers à avoir sorti le cuisinier de sa cuisine et c'est une bonne chose. On a besoin d'être connu à l'international et il a été un ambassadeur de la cuisine française."