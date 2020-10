Mort de Sean Connery : "C'était James Bond" réagit un Haut-Savoyard membre du fan club officiel

Les fans de James Bond sont en deuil. L'acteur Sean Connery, qui a été le premier à incarner l'espion au cinéma, est mort à l'âge de 90 ans. Au total, l'écossais a endossé sept fois le smoking du personnage de Ian Fleming, de 1962 à 1971, puis une dernière fois en 1983 dans "Jamais plus jamais."

"Bond ... James Bond"

"La première fois que je l'ai vu, c'était dans "Les Diamants sont éternels", que j'étais allé voir au cinéma", raconte Bruno, un Haut-Savoyard installé à Contamines-sur-Arves. Ce psychomotricien est aussi membre du Club James Bond, le fan club officiel de l'agent secret en France. "J'ai tout de suite craqué pour cet agent secret, qui voyageait dans le monde entier, entouré de belles femmes."

Et le passionné confirme : oui, Sean Connery est bien le meilleur acteur ayant incarné James Bond. "Il est à l'image du personnage de Ian Fleming, cynique et ironique, qui ne tue par plaisir mais qui n'est pas tout beau tout rose comme pouvait l'être Roger Moore."

Un Oscar pour "Les Incorruptibles"

Mais Sean Connery, ce n'était pas que James Bond. L'acteur laisse derrière lui une filmographie impressionnante. "Le Jour le plus long", "Les Incorruptibles", "Highlander", "Indiana Jones et la dernière croisade" ou encore "le Nom de la Rose". "C'est toujours triste quand on perd une personnalité du cinéma", confie Jean Rochas, gérant des cinémas de Bourg-Saint-Maurice et Saint-Jean-de-Maurienne.

"Et le plus triste pour nous, c'est qu'on ne pourra même pas lui rendre hommage puisque les cinémas sont fermés à cause du Covid-19. C'est frustrant, et même si ça allait être difficile de faire un choix dans sa filmographie, on aurait pu faire quelque chose de sympa en son honneur."

La famille de Sean Connery a déclaré que l'acteur "est décédé paisiblement dans son sommeil entouré de sa famille" et a ajouté : "Il y aura une cérémonie privée suivie d'un service commémoratif encore à planifier une fois que le virus aura pris fin."