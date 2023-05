Mort de Tina Turner : le Toulousain Marc Vignol se souvient de la star sur scène au Palais des Sports en 1990

La chanteuse Tina Turner, souvent qualifiée de "Reine du rock'n'roll", est décédée ce mercredi à l'âge de 83 ans, selon un communiqué publié sur son compte Instagram officiel. Connue pour ses tubes "The Best" ou "What's Love Got To Do With It", Tina Turner s'est éteinte en Suisse où elle résidait.

"Quand elle faisait des concerts elle mettait la même intensité où qu'elle se trouve"

Tina Turner était passée à Toulouse en concert au Palais des Sports en 1990. Un homme s'en souvient, comme si c'était hier. Il s'agit de l'animateur radio toulousain Marc Vignol. Il a exhumé ses souvenirs pour France Bleu Occitanie. "Je l'ai vu à Toulouse, c'était génial, je l'ai vu à Paris, c'était pareil. Elle mettait la même intensité où qu'elle se trouve". Marc Vignol alias Marc Fabien se souvient "elle était toujours juchée sur ses talons aiguille, d'une tonicité, une vraie sportive, elle avait un entraînement draconien pour produire sur scène ce qu'elle produisait, la voir passer à Toulouse c'était grandiose".

Marc Vignol a même eu la chance de côtoyer Tina Turner. ll raconte : "elle était dans la vie comme elle était sur scène, c'était Tina Turner avec deux grands "T", un sacré bout de femme, elle débordait d'énergie, elle ne trichait pas, elle a toujours été vraie même quand elle était dans la souffrance avec son ex-mari, par contre elle avait du talent et elle travaillait, elle était très minutieuse, c'était une grande dame".

