Mort de Bertrand Tavernier : il laisse des souvenirs à Orléans et à Blois

Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort à l'âge de 79 ans. On lui doit une filmographie riche : "Un dimanche à la campagne", "Capitaine Conan", Que la fête commence" ou encore "Autour de minuit", qui lui avait valu un Oscar (pour la musique originale).

Bertrand Tavernier était un habitué de la région Centre-Val de Loire : il avait tourné son film "La princesse de Montpensier" en 2010, dans le Cher, à Bourges et à l'abbaye de Noirlac.

Le cinéma les Carmes à Orléans © Radio France - Anne Oger

Il était passé deux fois au cinéma des Carmes à Orléans en 2001 et 2016 pour défendre des films et avait gardé un lien d'amitié avec le directeur du cinéma Michel Ferry. "C'était quelqu'un avec une grande ouverture d'esprit, une curiosité insatiable", se souvient Michel Ferry : "il va nous manquer, sa grande hauteur de vue, sa mémoire colossale de l'époque où il avait été attaché de presse. Et puis, c'était un très bon vivant, il fallait le voir manger et se réjouir en mangeant et se réjouir en parlant de cinéma !"

Une grande ouverture d'esprit"'

Bertrand Tavernier était aussi un militant, et le directeur du cinéma des Carmes se remémore avoir "assisté avec lui, dans une association dont on faisait partie, à un débat sur le harcèlement et les agressions contre les femmes. Alors que beaucoup se posaient en donneurs de leçons, il avait rappelé qu'il avait été le seul à défendre publiquement une victime inconnue face à quelqu'un de connu dans le monde du cinéma, tout en rappelant l'importance de la présomption d'innocence, mais il se mettait du côté de la victime". Un témoignage en résonnance avec l'actualité.

La dernière fois que Bertrand Tavernier est venu aux Carmes, à Orléans, c'était en octobre 2016 pour présenter son documentaire "Voyage à travers le cinéma français", un retour en images sur quarante ans de films.

Il avait alors évoqué, au micro de Sébastien Doucet sur France Bleu Orléans, son attachement à "La Règle du Jeu", le film de Jean Renoir, tourné en 1939 : "c'est l'un des plus grands films du cinéma français, un film extraordinaire, avec de très très beaux plans d'extérieur, tournés à la Ferté St-Aubin, les intérieurs étant tournés en studio". Le parc du château de la Ferté St-Aubin avait en effet servi de décor au film.

Tavernier président des Rendez-Vous d'Histoire de Blois

Enfin, Bertrand Tavernier avait présidé les Rendez-Vous de l'Histoire de Blois en 2013, après avoir présidé le cycle cinéma de ce grand rendez-vous des historiens et de férus d'Histoire en 2002.

Sébastien Doucet rendra hommage, ce vendredi 26 mars, à Bertrand Tavernier, sur France Bleu Orléans, entre 9h et 9h30 dans "Côté Culture, comptez sur nous!"