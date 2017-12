Johnny Hallyday : 50 ans de concerts mythiques en Normandie

En plus de 50 ans de carrière, le chanteur français décédé à l'âge de 74 ans dans la nuit de mardi à mercredi aura donné une cinquantaine de concerts en Seine-Maritime et dans l’Eure. Johnny Hallyday était venu principalement à Rouen, au Havre et à Evreux, mais pas seulement.

Johnny Hallyday luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon. Finalement, la maladie l'a remporté. Sa compagne Laeticia a annoncé son décès dans la nuit. En plus de 50 ans de carrière, le chanteur aura donné une cinquantaine de concerts en Seine-Maritime et dans l’Eure.

La première fois que Johnny s'était produit en Seine-Maritime, c’était à Rouen le 1er mars 1961, puis le Havre en avril 62 et Evreux dans l'Eure en avril 63. Mais l’un des concerts mythiques sur place, c’était le 13 octobre 1966 au Novelty, une salle de spectacles maintenant disparue. Jimi Hendrix avait assuré la première partie de l'idole des jeunes. Johnny Hallyday aura chanté en tout cinq fois à Evreux, dont la dernière en 1991.

28 concerts à Rouen en 56 ans

En 56 ans, Johnny a chanté 10 fois au Havre, dont le tout premier concert organisé au Stade Océane en 2016. Mais la palme revient à Rouen avec 28 concerts. Le dernier, c’était en juin au Zénith pour la tournée des Vieilles Canailles, en compagnie de Jacques Dutronc et d'Eddy Mitchell.

A Neufchatel en Bray en 1985

Si Johnny Hallyday s'est très majoritairement rendu dans les grandes villes, il est aussi passé dans des communes plus petites, comme Dieppe en 1964, Le Tréport en 1969, Maromme en 1973, Grand-Quevilly en 1988 ou Neufchatel en Bray en 1985, alors que le chanteur venait de se faire opérer de la hanche. A la question posée sur son état de santé, Johnny avait répondu : "ce que moi j'ai eu, ce n'est pas grave. C'est moins dramatique que le cancer..."