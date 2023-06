"Mortels week-end" au Domaine de Candé!

Vous aimez les jeux de rôle grandeur nature et les enquêtes policières? Les "Mortels week-end" n'attendent que vous! Plantons le décor: Vous voilà en 1905. Le cercle littéraire féminin Calliope se réunit comme chaque semaine au château de Candé . Ce beau monde profite du parc, quand 3 agents de la sûreté débarquent pour contrôler les agissements de ces dames suspectées de vouer un culte à Satan, et découvrent le corps d’un homme poignardé !

Vous êtes alors convié à mener l’enquête aux côtés des agents de la sûreté : Moins de 2h en huis clos dans le château de Candé pour interroger les suspects, les témoins, analyser les indices, pièces à conviction et résoudre l’enquête !

Le scénario de ces " Mortels week-end " a été écrit et adapté spécialement pour le Domaine de Candé par la compagnie 5e Acte qui propose aux spectateurs de devenir acteurs de l’enquête jouée par des comédiens.

Les " Mortels week-end " se dérouleront les samedi 24 et dimanche 25 juin, mais aussi les samedi 26 et dimanche 27 aout. Attention: Billetterie et réservation en ligne uniquement sur le site du domaine de Candé. Plein tarif : 19 € – Tarif réduit : 15 €