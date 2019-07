Morvan : Quel avenir pour le Haut-Folin ?

Le Parc naturel régional du Morvan a mené une étude auprès du public du Haut-Folin, pour savoir qu'elles étaient ses attentes en termes d'aménagements. Les réponses au sondage révèlent une volonté de profiter de plus d'activités et plus d'infrastructures, pour redonner vie au sommet.

Le Haut-Folin, qui culmine à 901 mètres, est le sommet le plus haut du Morvan.

Morvan

Ski de fond en hiver, randonnée en été. Les activités pratiquées au Haut-Folin restent réduites, pour un sommet qui offre pourtant un potentiel attractif important. Point culminant de la région, couvert de forêts de pins et de chemins, il est souvent présenté comme la station de ski la plus proche de Paris. Pourtant, les infrastructures s'y font rares, et les possibilités de loisirs encadrés sont limités.

Le Haut-Folin à l'étude

Afin d'initier des plans d'aménagement du site qui puissent convenir à tous, visiteurs du sommet comme habitants des communes voisines, le Parc naturel régional du Morvan a mené, entre mai et juin 2019, une étude sur le public du Haut-Folin. "Comment envisagez-vous le Haut-Folin dans le futur ? ", "De quels services souhaiteriez vous disposer ?", faisaient partie des questions posées aux visiteurs, grâce à un sondage en ligne partagé principalement via les réseaux sociaux.

Plus d'activités et plus d'infrastructures

Du côté des réponses, l'enquête a révélé que les visiteurs désiraient avoir accès à davantage d'activités de pleine nature. Certains évoquent l'envie de pouvoir louer des vélos et de faire des activités sportives encadrées, ou encore veulent pouvoir profiter de visites plus ludiques du lieu, guidées par exemple par des panneaux d'information. Le public du Haut-Folin semble surtout manquer d'infrastructures, notamment des lieux d'accueil comme des gîtes, des restaurants et surtout des sanitaires.

Aménager sans dénaturer

Les visiteurs ayant répondu à l'enquête souhaitent également voir le cadre du lieu préservé. Un projet de construction d'une tour panoramique à son sommet établi en 2016 avait rencontré l'opposition de certains visiteurs et habitants des communes voisines, craignant de voir le site défiguré par la structure, et surtout par la circulation des cars de touristes prévus dans le plan d'aménagement de l'époque.

Les résultats de l'enquête sont pour le moment toujours à l'étude. Le Parc naturel régional du Morvan, les communautés de commune de la région et l'Office national des forêts (ONF) doivent se concerter pour établir un premier scénario d'aménagement et le présenter au public d'ici la fin de l'année 2019.