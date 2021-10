Moselle déracinée : un grand spectacle tout le weekend au Galaxie d'Amnéville

Après quatre jours de commémoration, le clou du spectacle. L'opération "Moselle déracinée", consacrée à l'évacuation et à l'expulsion des Mosellans entre 1939 et 1945 s'est achevée par le spectacle « 1939 - Soudain nous sommes partis… » au Galaxie d'Amnéville. 4 000 personnes sont venues, ce samedi et ce dimanche, assister à cette grande fresque historique orchestrée par Jacky Locks et mis en scène par Damien Blanchot.

Plusieurs centaines de choristes, et Isabelle Boulay

Dans cette mise en scène, une grand-mère jouée par Florence Monge raconte à sa petite fille, Madeleine, incarnée par Gloria des Kids United, comment elle a quitté, enfant, sa Moselle natale après l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne.

Le récit de son départ à bord d’un train et ses difficultés à s’adapter dans sa nouvelle école étaient mis en musique par l’Orchestre symphonique du chœur régional de Lorraine, et interprété par un chœur composé de plusieurs centaines de choristes.

La chanteuse Isabelle Boulay, a également prêté sa voix à trois chansons.

Isabelle Boulay, accompagnée par l'orchestre et le chœur © Radio France - Jules Hauss

On a retrouvé les histoires que nous racontaient nos parents et nos grands-parents

Le spectacle a aussi rendu hommage aux mineurs enrôlés pour travailler et aux soldats partis en héros, avant de mettre en scène la France qui se retrouve à la fin du conflit.

Sans se regarder les membres du public se sont spontanément levés pour entonner La Marseillaise avec le chœur.

Parmi eux, Martine, très émue par cette mise en scène. Ses parents lui avaient eux-mêmes raconté leur déracinement durant la guerre. "Ma mère était partie dans un train sans savoir où elle allait... Les chansons, la mise en scène ont fait remonté beaucoup de sentiments. On a retrouvé les histoires que nous racontaient nos parents et nos grands-parents."

Le public s'est à nouveau levé d'un bond au moment où l'hymne européen a résonné à la fin du show. Avant d'entamer une longue séquence d'applaudissements pour l'ensemble des artistes présents sur la scène.