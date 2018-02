Manon et Tanguy s'embarquent dans un grand voyage, de Thionville aux déserts du Maroc ... C'est le fameux 4L Trophy, une course de 4L sur des milliers de kilomètres réservée aux étudiants qui fête sa 21e édition. Les résidents de l'EHPAD de Maizières-Les-Metz suivront leur aventure pendant 10 jours.

Maizières-lès-Metz, France

"Elle aime la course et la randonnée, elle a déjà gravi le Mont Blanc ou les montagnes de Corse. Je savais que ça la tenterait", avoue Tanguy Oukkal à propos de sa petite amie Manon Metzinger avec qui il part pour 3 semaines de voyage. Les deux tourtereaux embarquent pour le plus grand rassemblement sportif européen d'étudiants : le 4L Trophy. C'est une course d'orientation dans les déserts du Maroc à but humanitaire. Le but : fournir des fournitures scolaires et médicales à l'association "Enfants du Désert"' qui aide les enfants marocains défavorisés.

La 4L de Tanguy et Manon © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Pour cela, Tanguy et Manon ont reçu l'aide de l'association AMAPA qui gère plusieurs EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Les résidents de l'EHPAD Le Pré Vert à Maizières-les-Metz (57) vont pouvoir assister aux pérégrinations du couple. Les deux étudiants, agés de 23 et 24 ans, sont venus leur rendre visite. "On recevra des mails et on les présentera comme des petites nouvelles tous les jours. Comme si on racontait l'actualité ou la météo !", confie Sandra Stod, directrice de l'établissement.

Ce n'est pas toujours facile car certains résidents sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Irina et Jocelyne, les deux animatrices qui supervisent la rencontre en sont conscientes : "On essaye de les mobiliser, on leur répète souvent quel est le but du projet mais c'est compliqué. Mais c'est vraiment une belle aventure. Certains résidents ont voyagé au cours de leur vie et ça leur rappelle de bons souvenirs". Pour l'occasion, les résidents ont cuisiné des roses des sables : des corn-flakes enrobés de chocolat au lait, un dessert censé rappeler le Maroc. Dans son coffre, Tanguy rapportera trois déambulateurs, des béquilles, un fauteuil roulant, des pansements ou encore des rasoirs.