Moselle : Entrange ou la défense du patrimoine chevillée au corps

Entrange, France

" Arts et divertissements " c'est le thème cette année de la 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Plus 26 000 animations et 17 000 lieux public et privés seront ouverts ce weekend un peu partout en France. A cette occasion, France Bleu Lorraine vous propose ce de retourner à Entrange.

En août dernier, nous vous parlions de cette mobilisation citoyenne pour sauver la chapelle St Hubert et ses 8 baies art déco réalisées par le vitrailliste mondialement connu, Raphaël Lardeur.

Pour financer les travaux de rénovation de l'édifice, les défenseurs de la Chapelle ont notamment participé à un concours sur internet organisé par l'Hebdomadaire le Pèlerin. Les votes ont été clos, le 31 août dernier et l'édifice mosellan était en alors tête. Ce magazine doit maintenant promulguer les résultats officiels. Cela devrait être fait pour la mi-octobre.

En attendant, le conseil municipal et le conseil des fabriques poursuivent leur recherche de soutien. Ils viennent notamment d'obtenir le feu vert de la Fondation du Patrimoine pour lancer une souscription publique.

Alieth Feuvrier, conseillère municipale à Entrange, nous parle de la mobilisation autour de la chapelle St hubert Copier

Et maintenant la mine

La municipalité a décidé aussi de mener un autre combat : la défense de la mémoire minière de la commune. Il y a 40 ans, la mine Charles Ferdinand fermait ses portes. L'ancien carreau a été récemment racheté par un investisseur privé qui va y aménager des appartements et des lofts.

Avant cette transformation immobilière, des bénévoles récoltent en ce moment un maximum de documents et de témoignages de cette époque minière d'Entrange. Le tout sera envoyé au musée des Mines de Neufchef.

En décembre prochain, la ville organisera aussi une conférence sur la Moselle Minière. Un autre projet est à l'étude : installer une copie de la statue Sainte Barbe dans la niche qui orne l'entrée de la mine. La municipalité lance d'ailleurs à ce sujet un appel à l'aide.

Alieth Feuvrier, conseillère municipale à Entrange, nous parle du projet de la ville de copie de la statue de Sainte Barbe Copier

La chapelle d'Entrange est ouverte ce dimanche après-midi à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine à partir de 14 heures, avec des visites guidées et la présence d'une maître-verrier.