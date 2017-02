Moselle : le carnaval de Bambiderstroff s’installe à Créhange pour l'édition 2017

Annulé l’an dernier pour cause de plan Vigipirate, le carnaval de Bambiderstroff en Moselle Est aura bien lieu en 2017. Mais il a dû déménager pour un lieu plus sécurisé. Il s’installe pour 5 jours à Créhange, à quelques kilomètres de là.

Une sécurité obligatoire

L'an dernier, les Joyeux de Bambiderstroff avaient carrément jeté l'éponge, car il était impossible d'assumer financièrement les mesures de sécurité demandées. Pour l’édition 2017, il a fallu s'adapter. Le budget sécurité a été multiplié par trois. Le chapiteau de 1 000 m2 trône désormais sur le parking du complexe sportif de Créhange.

Le chapiteau du carnaval de Bambiderstroff pourra accueillir 1.800 personnes © Radio France - Rachel Noel

Le site est entouré de barrières et tout le monde sera fouillé à l'entrée. Un déménagement compliqué pour François Briestel : "Déménager ça nous coûte énormément de travaux et on espère que très rapidement on va trouver une solution pour retourner à Bambi, parce que ça reste le carnaval de Bambi"

Pour gommer les kilomètres, des trajets en taxi entre les 2 villages sont négociés au prix de 4 euros l'aller-retour.

Un carnaval historique

Le carnaval de Bambiderstroff est l’un des plus anciens en Moselle Est. C’est la 70ème édition cette année. Près de 9 000 personnes sont attendues sur les 5 jours de festivités. C'est le club des Joyeux et ses 40 bénévoles qui organisent l’évènement.

Le charme du carnaval de Bambi, c'est d'abord son chapiteau et son fameux plancher en bois. François Bristiel, le président des Joyeux de Bambiderstroff : "Vous n'avez pas du tout la même ambiance en sautant sur un plancher qu'en sautant sur une dalle de béton. Lorsque vous avez 1 800 personnes dans le chapiteau, debout sur les tables et qui sautent sur le plancher, c'est ça le carnaval, et les gens aiment ça"

Avec le déménagement à Créhange, le chapiteau est passé de 2 300 à 1 800 places. On est aussi passé de 4 à 5 soirées.