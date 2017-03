Moselle : le parc de Sainte-Croix fait la chasse aux déchets

Un an après la mise en place de son plan "zéro déchet", le Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes dresse un premier bilan positif.

Au Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes, il est désormais autorisé de donner à manger aux ours ! Pas les animaux en chaire et en os, mais des ours en bois, derrière lesquels se cachent des poubelles de tri. C'est l'une des idées originales de la direction du parc pour impliquer les visiteurs dans son objectif de devenir un parc "zéro déchet".

L'objectif est ambitieux, il a été enclenché il y a un an, à tous les niveau : visiteurs, employés du parc, restauration et hébergements. Et les résultats sont déjà visibles.

En un an nous avons diminué de 50% nos déchets organiques et nos déchets traditionnels qui ne sont pas recyclés. Et nous avons donc réduit par deux notre budget de gestion des déchets." Clément Leroux, responsable de la communication du parc de Sainte-Croix.

Le Parc de Sainte-Croix ouvrira ses portes pour la nouvelle saison le 31 mars. La nouveauté cette année, c'est l'arrivée d'un couple de gibbons : des singes arboricoles originaires des forêts tropicales du Sud-Est de l‘Asie et en voie d'exctinction en raison de la déforestation.