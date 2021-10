Moselle : les chœurs peinent à retrouver leurs chanteurs

Arrêtées depuis plus d'un et demi, les chorales mosellanes se retrouvent depuis la rentrée... mais les choristes ont parfois du mal à regagner leurs pupitres. Crainte du covid, pass sanitaire et changements d'habitudes ont éloigné certains chanteurs du chemin des répétitions.

Après de longs mois d'attente à chanter sous leur douche, les choristes peuvent enfin se retrouver et accorder leurs voix. Depuis la rentrée, les chœurs reprennent leur répertoire, sans masque, mais avec un pass sanitaire. Avant la crise, au printemps 2020, on comptait près de 250 chœurs en Moselle, et environ 7000 choristes. Malheureusement, ils seraient moins nombreux cette année... beaucoup de chœurs peinant en effet à retrouver certains habitués et à recruter des membres.

Crainte du Covid et changement d'habitudes

"On a longtemps cru que comme on n'avait pas chanté pendant longtemps, tout le monde serait là à la rentrée. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé, regrette Bernard Goetz, président d'Intermède, un ensemble fondé dans les années 80. J'ai l'impression que dans notre chorale les énergies n'étaient plus là et qu'il manque beaucoup de monde."

Bernard Goetz - Président de l'association Intermède Copier

En l'occurrence, une vingtaine de personnes, sur les quarante qui composaient la chorale avant le premier confinement, n'ont pas retrouvé leurs place. L'ensemble n'a pour l'instant trouvé personne pour combler ces absences. "Notre chef de chœur dirige désormais une autre chorale. On s'est donc retrouvé sans chef de chœur et en manque de choristes".

Il manque désormais des ténors et des basses à La Croch'coeur © Radio France - Jules Hauss

La chorale de La Croch'Coeur a également perdu des membres depuis la reprise. Mardi soir, ils étaient un peu plus d'une trentaine à chanter Francis Cabrel et William Sheller à la répétition... contre une cinquantaine avant la crise sanitaire. "Il y a une coupure très nette, les habitudes sont cassées... Certains ont très peur. D'autres ne veulent pas se faire vacciner. On comprend tout ça", explique Michel Volle, le président de l'association.

Il faut sortir de l'image du public vieillissant : la pratique est extrêmement vivante

Mais selon Jeanne Bainville, chargée de coordination à l'INECC Mission Voix Lorraine, la crise sanitaire n'est pas le vrai problème. "La difficulté de trouver des choristes, datent d'avant la pandémie. Il faut appeler un chat un chat : les chorales ont un public vieillissant." "J'étais jeune quand j'ai commencé dans l'ensemble... mais ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant", témoigne Bernard Goetz, qui a décidé de proposer la dissolution de son ensemble.

La Croch'Coeur accueille France Bleu Lorraine à sa répétition - Journal 7h30 Copier

Michel Volle ne désespère pas. Selon lui, les chanteurs reviendront petit à petit, au cours de l'année. Pour Jeanne Bainville, il faut également que le public aille au-delà des idées reçues. "Il faut sortir de cette image des chorales vieillissantes. Les jeunes chantent aussi. De plus en plus de chœurs proposent un répertoire avec de la musique plus contemporaine. D'autres, s'intéressent à la mise en scène et la chorégraphie... C'est une pratique encore extrêmement vivante".