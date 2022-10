Le Motocultor Festival déménage dans le Finistère

Christian Troadec, maire de Carhaix, à gauche, et Yann Le Baraillec, directeur du Motocultor Festival, à droite.

Ce partenariat a même inspiré à Christian Troadec, maire de Carhaix, un nouveau slogan pour la ville : Carhaix, la capitale des festivals. Et pour cause, le Motocultor Festival se tiendra au même endroit que celui des Vieilles Charrues, dans la prairie de Kerampuilh. Les organisateurs et la municipalité ont signé un accord de principe pour deux ans.

Un lieu déjà aménagé pour l'événement

La prairie de Kerampuilh offre de nombreux avantages puisque la municipalisé met aussi l'espace Glenmor à disposition du festival. "Ici, il y a de quoi héberger tout ce qui est accueil loge. On a 105 artistes. Sur certaines journées, ça fait jusqu'à trente groupes à accueillir" précise Yann Le Baraillec, directeur du Motocultor Festival. Le collège Diwan pourrait également être mobilisé pour l'hébergement de certains artistes, amateurs notamment. Autre avantage de taille : la gare de Carhaix est à 800 mètres du site.

Christian Troadec, maire de Crahaix, à gauche, et Yann Le Baraillec, directeur du Motocultor Festival, à droite, signent la convention du festival. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Nouveau lieu, nouvelles contraintes ?

Quant à la capacité des festivaliers à se déplacer plus d'une centaine de kilomètres plus loin, ce n'est pas une inquiétude pour les organisateurs. "Le public vient déjà de toute la Bretagne, ça ne changera pas grand chose" selon Yann Le Baraillec. "Il y aura des bus depuis Bordeaux, Toulouse ou encore Paris" rassure-t-il

En attendant la programmation, les première places seront mises en vente à la fin du mois d'octobre 2022 avec un pass à 135 euros pour les quatre jours de festival.