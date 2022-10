Mouans-Sartoux : nous avons fait un voyage spatio-temporel !

Thierry Mesnage n'a pas eu besoin d'emprunter la Delorean pour retourner dans les années 70, 80 , 90. Direction le Re-Play Festival qui existe depuis 10 éditions à Mouans-Sartoux. "On dit souvent c'était mieux avant, c'était pas mieux. Avant, c'était juste différent, mais c'était vachement bon", explique-t-il.

ⓘ Publicité

1.500 m² de Madeleines de Proust

Pour les quadras, les quinquas, les sexas, c'est un week-end où on a rembobiné le film, et (re)vécu dans plein d'univers qui nous ont marqué durant ces années-là.

Thierry Mesnage est retourné dans le passé grâce au Festival Re-Play à Mouans-Sartoux © Radio France - Arno Visconti

Qu'est ce qu'on a trouvé ? "Une grosse capsule temporelle. Ici,1500 mètres carrés de Madeleines de Proust incarnés par des tas de consoles rétro, des vieux ordinateurs, des babyfoot, des flippers, des concours de sabres laser et tout un tas d'activités qui couvrent une période qui pour nous est bénie et qui était entre les années 70 et 90" détaille Lionel, 43 ans, l'un des organisateurs du Festival.

2 salles / même ambiance

La nostalgie c'est l'avenir : le Festival est de plus en plus connu. Il devient tendance pour son dixième anniversaire. Un succès grandissant d'année en année qui explique pourquoi, cette année, il a fallu investir deux salles au lieu d'une.

Le salon a dû se déployer sur deux salles : au Gymnase René Friard et à la Salle Léo Lagrange cette année © Radio France - Arno Visconti

La Delorean star de Retour vers le Futur

A l'entrée de la salle Léo Lagrange, la voiture qui emmène les protagonistes du film Retour vers le futur dans le passé avant de revenir... dans le futur.

Baskets blanches, chemise à carreaux, jean large, montre calculatrice, lunettes miroir : Michel est venu de Monaco avec sa Delorean pour nous accueillir au Re-Play Festival.

loading

Devant la Delorean avec Thierry Mesnage et Michel en Marty Mc Fly, le héros de Retour vers le Futur © Radio France - Arno Visconti

Combats de sabres laser

Le sabre laser était aussi de la party. L’arme ancestrale du Jedi était là pour des duels comme dans la saga Star Wars. Et ce, avec l'association The Guardians de Cannes.

loading

loading

"J'ai fait de l'escrime quand j'étais jeune et quand j'ai vu le club, que j'ai rencontré sur un festival comme ici, j'ai tout de suite été séduit par le côté martial. De plus que ce soit Star Wars m'a vraiment intrigué et du coup, ça fait cinq ans maintenant que je le pratique", explique Paul.

Mario et Sonic ... et Tetris

Évidemment si vous étiez là dans les années 80, vous connaissez forcément ces héros de jeux vidéos. Le jeu Tetris, vous vous souvenez? Un jeu vidéo de construction où il fallait assembler différentes formes pour former un cube. A Mouans-Sartoux, pour le Festival, c'est Tetris en taille humaine. Camouflées dans deux figures de Tetris, Sophie et Caroline se sont amusées toute la journée, plongées dans les souvenirs de ce jeu vidéo mythique.

loading

Elles sont Tetris, à taille humaine! - Re-Play Festival

Les mascottes de Sonic et Mario Bros aussi étaient présentes !

loading

Trop hâte de la 11ème édition!

Cette plongée dans notre époque de djeun's étaient aussi l'occasion de transmettre aux enfants de maintenant ce que nous avions aimé : revoir des films cultes, retrouver Guizmo des Gremlins, manger des bonbons et boire du Tang, écouter Paula Abdul Straight up ou encore jouer aux jeux vidéos. Une bien belle parenthèse ce dimanche. Et maintenant, retour en 2022 .... nom de Zeus!

loading