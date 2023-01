Mougins rend hommage à Picasso, décédé il y a 50 ans dans la commune

L’histoire de Picasso et celle de Mougins sont intimement liées, et cette année 2023 en sera un épisode de plus. La commune, où le peintre espagnol s’est éteint en 1973 à l’âge de 91 ans, organise plusieurs temps forts cette année pour marquer le cinquantenaire de sa disparition.

ⓘ Publicité

« Picasso a vécu deux fois à Mougins » explique le maire Richard Galy. « Entre 1933 et 1938 d’abord, il côtoyait alors Paul Eluard, Jean Cocteau... » Il revient une seconde fois en 1961 jusqu’à sa mort en 73 : « il a produit ici plus de 300 oeuvres dans les dernières années de sa vie. »

Visites sur les pas du peintre et exposition de gravures

Plusieurs temps forts vont donc marquer cette année symbolique. Il y aura d’abord « des visites commentées sur les pas de Picasso par l’office de tourisme dès le mois d’avril : première résidence de Picasso ainsi que la deuxième, la villa et ses jardins » explique Richard Galy.

Le musée d’art classique et contemporain propose déjà de très belles oeuvres de Picasso. Et puis le nouveau centre d’art, inauguré en juillet prochain dans le centre de Mougins fera une part belle à l’artiste espagnol, avec des gravures prêtées pour être présentées au public, dans un lieu qui tient beaucoup au maire de la commune. « On attend une énorme affluence, ce sera du très haut niveau avec des expositions magnifiques. »