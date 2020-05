VIDEO - Moulins-Sur-Ouanne : les pêcheurs retrouvent leur rivière

Depuis une dizaine de jours, les pêcheurs ont à nouveau la possibilité de s’adonner à leur loisir préféré. Après une première semaine marquée par le froid et le mauvais temps, les 16 000 pêcheurs de l’Yonne bénéficient à présent de conditions tout a fait clémentes. Ils sont nombreux à avoir retrouvé le bord de l’eau pour taquiner la truite pendant ce pont de l’Ascension.

Je suis content de retrouver le bord de l'eau (Philippe, retraité)

« Mai, c’est le beau mois de la truite, les gens étaient vraiment en attente d’aller au bord de l’eau et aujourd’hui il y a vraiment du monde à la pêche » explique Thierry Armand, président de la société de pêche de Toucy qui compte 80 licenciés.

Thierry Armand est le président de la société de pêche de Toucy. © Radio France - Thierry Boulant

à lire aussi Coronavirus : la pêche peut reprendre dans l'Yonne

Il y a des pêcheurs de toutes les générations dispersés sur les berges de l’Ouanne : des chevronnés comme Phillipe Pellerin, 61 ans : « on attendait ça parce que c’est vrai qu’on a été sevré pendant deux mois, je suis bien content de me retrouver au bord de l’eau », reconnaît le retraité.

Il y a aussi des enfants. Basile n’a que 7 ans, mais il en sait déjà un bout sur la pêche et il avoue avec candeur : « ça m’a beaucoup manqué. La nature est belle et j’aime bien avoir des grosses touches ou des petites touches ».

Il y a près de 16 000 pêcheurs dans l'Yonne. © Radio France - Thierry Boulant

Le plaisir de la touche et du bord de l’eau reste incomparable pour ces passionnés, même s'ils prennent quelques précautions et appliquent les gestes barrières contre le Coronavirus.

On se cause de loin (Nicolas, 34 ans)

« Tout au long de la rivière, on croise toujours des gens qu’on connaît », raconte Nicolas, 34 ans, « tout le monde fait attention, on s’approche moins que d’habitude, on se cause de loin ».

Après deux mois sans pêche, ces passionnés retrouvent facilement leurs sensations. La rivière, elle, n’a pas changé ou plutôt si, elle semble presque régénérée. « Comme il n’y a pas eu de pression de pêche pendant le confinement, je pense que ça a fait du bien », analyse Thierry Armand, « on retrouve beaucoup d’éclosion de mouches de mai, dont les poissons raffolent. Tout ça finalement a reposé la nature ».