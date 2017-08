Moulins : Un tableau volé au Musée Anne de Beaujeu retrouvé 28 ans après

C'est une cold case qui vient d'être résolue à Moulins dans l'Allier. Le Musée Anne de Beaujeu vient de retrouver le portrait de Madame Ackermann volé en 1989 grâce à une petite annonce.

Un coup de chance pour le musée de l'Allier qui prépare sa grande rétrospective autour du peintre de Cérilly, Marcellin Desboutin. Le Musée passe une annonce dans un journal et un site spécialisé pour faire appel aux collectionneurs privés. Maude Leyoudec, la conservatrice, reçoit plusieurs mails dont un d'un collectionneur du sud de la France : _"Il m'écrit qu'il a une oeuvre du peintre, je lui dis super envoyez moi une photographie et quand j'ai ouvert le mail plus tard et que j'ai vu la photo, j'ai toute de suite reconnu le portrait de Madame Ackermann".

Un portrait volé il y a 28 ans

Un portrait acheté par le musée en 1891 et découpé et volé de son cadre en 1989. Depuis 28 ans, le musée n'avait pas retrouvé sa trace alors ce mail est une très bonne surprise : "C'est très excitant, c'est quand même quelque chose de rare dans la carrière d'un conservateur".

La conservatrice reprend contact avec le collectionneur et l'informe que son tableau est un tableau volé : "Il a été très surpris et très choqué". Le collectionneur de bonne foi raconte qu'il a acheté le tableau à un antiquaire il y a une vingtaine d'année et qu'il n'a jamais su que c'était un tableau volé.

Une oeuvre qui appartient pour l'éternité au musée Anne de Beaujeu

Légalement, ce collectionneur ne pouvait ni le garder ni être dédommager de l'oeuvre car toutes les œuvres du musée Anne de Beaujeu sont "immuables et imprescriptibles, c'est à dire que le musée n'a pas le droit ni de les vendre, si de les donner", explique Maude Leyoudec car le musée de Moulins appartient aux Musées de France, c'est-à-dire qu'il est sous tutelle du ministère de la Culture. Le collectionneur a ramené le tableau la semaine dernière à Moulins.

Le portrait de Mme Ackermann est en bon état, il va tout de même passer par l'étape restauration avant d'être exposé exceptionnellement pour les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre. Pour le voir après, il faudra attendre octobre 2018 pour la grande rétrospective consacré à Marcellin Desboutin.

Un astrolabe toujours pas retrouvé

Le musée Anne de Beaujeu a toujours un objet de sa collection dans la nature. Un astrolabe volé en 1977. Un objet extraordinaire, déclare Maude Leyoudec, "fabriqué à Urbino en Italie en 1462". Le musée a toujours des photos de cet objet et ne désespère pas de le retrouver un jour ou l'autre.