Moulins : une jeune apprentie finaliste d'un concours national autour du foie gras

Apprentie en 2e année de CAP à l’Institut de Formation Interprofessionnel de L'Allier à Avermes, Lola Momcilovic n'en est pas à son premier concours. C'est d'ailleurs son professeur qui l'a poussée à participer à ce Challenge Foie Gras. "C'était vraiment une grosse pression", raconte la jeune fille, "on était 250 et je ne m'attendais pas à être sélectionnée pour la finale."

Lola termine 4e ex-aequo, et reçoit son prix des mains du chef meilleur ouvrier de France, Guy Legay. Assistent également au concours, le finaliste de Top Chef 2020 Adrien Cachot, ou encore Davy Tissot, Bocuse d'Or 2021. De quoi faire rêver la jeune femme, passionnée de cuisine depuis l'enfance, un goût qui lui vient des femmes de sa famille, de son arrière-grand-mère, sa grand-mère, à sa maman.

Lola a reçu son Prix au sein du prestigieux restaurant parisien de l’Hôtel Plaza Athénée, des mains du Président du Jury, le Chef Meilleur Ouvrier de France Guy Legay - DR

Les concours, oui, mais d'abord le CAP !

Son maître d'apprentissage, David Rollin, chef de La petite auberge, à Moulins, suit évidemment le concours à distance et ne cache pas sa fierté. "Elle amène un peu de fraîcheur dans notre brigade, ça fait du bien. On a même un plat à la carte, qu'elle a présenté sur son premier concours l'année dernière, on l'a mis à la carte du coup, c'est une sorte de dédicace et c'est un plat qui marche hyper bien. C'est sympa, ça crée une émulation !"

Et Lola veut garder la tête froide, si tout la pousse à participer à d'autres concours, la priorité reste de décrocher son CAP en juillet.

La recette de Lola

Si vous sentez prêts à relever le défi, voici donc la recette gagnante de Lola Momcilovic.

Foie Gras poêlé sur marmelade de coing, crème brulée Foie Gras, parfait de Foie Gras au bourru, chips de pomme, gelée et pomme d’amour

La déclinaison de foie gras réalisée par Lola - DR

Ingrédients pour 4 personnes :

Pour le lingot de Foie Gras : 300 g de Foie Gras cru déveiné, 100 g de beurre, 2 feuilles de brique, 1 cuil. à s de graines de pavot , ½ cuil à c de graines de moutarde, 15 g de pistaches torréfiées, sel, poivre, piment d’Espelette

Pour les crèmes brulées : 150 g de Foie Gras mi-cuit, 60 g de cassonade, 25 cl de lait, 12 cl de crème liquide, 2 œufs, sel, poivre, piment d’Espelette

Pour la marmelade de coings : 300 g de coings, 2 cuil. à s de cassonade

Pour les chips de pommes : 2 pommes Granny Smith, 50 g de sucre, 5 cl d’eau

Pour la gelée de vin : 50 cl de vin bourru, 4 feuilles de gélatine

Préparation (1h30) :

Les lingots : Tailler le Foie Gras cru en 4 lingots. Les assaisonner. Les réserver au frais.

La crème brûlée : Mixer le Foie Gras mi-cuit avec le lait et la crème. Ajouter les œufs, la cassonade, du sel, du poivre et du piment d’Espelette. Mixer à nouveau. Répartir la préparation dans 4 ramequins. Les cuire 10 min dans un four préchauffé à th. 3-4 (110°C). Au moment de servir, poudrer les crèmes d’un peu de cassonade et caraméliser rapidement sous le gril du four très chaud ou au chalumeau.

Pour la marmelade de coings : Peler et épépiner les fruits. Couper la chair en dés. La faire cuire dans de l’eau et au moment de mixer ajouter la cassonade.

Pour la sauce gélifiée : Tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide. Porter le vin à frémissements. Hors du feu y mettre la gélatine essorée à dissoudre. La couler dans un plat. La faire prendre au frais.

Pour les chips de pomme : Au robot ou avec une mandoline, émincer les grannys en fines tranches. En remuant porter l’eau et le sucre à frémissements. Tremper les tranches de pommes une à une dans le sirop. Les étaler sur une grille tapissée de papier de cuisson. Faire sécher au four à 80°C pendant 1h30 min.

Les lingots de Foie Gras : Réduire les feuilles de brique en poudre grossière. Les mélanger avec les graines de moutarde et de pavots et les pistaches torréfiées. Passer les lingots dans cette chapelure. Les cuire rapidement dans le beurre fondu.

Le dressage : Disposer les crèmes brûlées sur des assiettes. Les couvrir de gelée de vin grattée avec une spatule. Ajouter un lingot de Foie Gras et des chips de pommes superposés. Déposer des points de marmelade de coings.