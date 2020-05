Allier : pont de l'ascension gratuit pour la réouverture du Centre National du Costume de Scène à Moulins

Les amoureux du spectacle et de la mode peuvent se réjouir, le CNCS, rouvre ses portes ce jeudi de l'ascension et s'adapte à la situation sanitaire. Les visiteurs pourront retrouver l'exposition "Couturiers de la danse" qui a été prolongée jusqu'au 1er novembre en accord avec les différents prêteurs de l'événement. En revanche, la manifestation prévue sur le Carnaval de Rio est reportée à une date ultérieure.

L'enfant et les sortilèges - Ballets de Monte-Carlo_G1_9125- - @CNCS

De Coco Chanel à Versace

A ce jour, 20 000 visiteurs ont déjà découverts l'exposition "Couturiers de la danse". Elle illustre les prestigieuses collaborations des stars de la mode avec la danse. Coco Chanel fait figure de pionnière quand elle collabore avec les ballets russes. Gianni Versace a créé pour Maurice Béjart et Christian Lacroix et Balmain pour l'Opéra de Paris. "On est parti de nos collections," explique Manon Mauguin, responsable de l'inventaire. "On a par exemple exposé le fonds du Ballet Atlantique-Régine Chopinot avec les costumes de Jean-Paul Gaultier. On présente aussi des costumes de l'Opéra de Paris, de Rome, le Royal Opéra de Londres. _Les prêteurs nous ont tous donné leur accord pour prolonger l'exposition_."

Kill Bambi - Ballets de Monte-Carlo_G1_9180- - @CNCS

Une réouverture en toute sécurité

Cette réouverture doit respecter toutes les mesures de protection sanitaire. "Le port du masque est fortement conseillé, il y aura aussi du gel hydroalcoolique à l'entrée, "précise Manon Mauguin, chargée de l'inventaire. "Il n'y aura aucun document papier, ni d'audio-guide, ni tablette habituellement mis à la disposition du visiteur. Enfin, les essayages de costumes, les visites guidées et les ateliers sont suspendus jusqu'à nouvel ordre."

Enfin, il est préférable de préparer sa visite sur le site du CNCS à l'avance pour éviter de patienter à l'entrée. Le musée peut accueillir 175 personnes à la fois mais avec les mesures barrière il peut y avoir de l'attente.