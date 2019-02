Les Bourguignons et Franc-Comtois ont jusqu'au 21 mars pour voter pour Mouthier-Haute-Pierre !

Mouthier-Haute-Pierre, France

"Le village préféré des Français" revient, cette fois sur France 3. Stéphane Bern sillonne à nouveau les plus belles communes de France, dont Mouthier-Haute-Pierre (Doubs) qui représente la région Bourgogne-Franche-Comté.

Pour cette huitième édition, le petit village d'à peine plus de 300 habitants a 13 concurrents dont Cotignac (Var), Pont-Croix (Finistère) et Terre-de-Haut (Guadeloupe). Cette année, l'émission ne sera plus en direct ce qui permet de voter en amont pour son village préféré. Les votes sont ouverts depuis ce jeudi 28 février. Vous avez jusqu'au 21 mars pour élire Mouthier-Haute-Pierre "village préféré des français" !