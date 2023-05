MSB : le meneur canadien Kaza Kajami-Keane quitte le club

"Une page se tourne" au MSB. Le club sarthois annonce le départ du meneur canadien Kaza Kajami-Keane, ce mercredi 31 mai 2023. Le joueur de 29 ans avait encore un an de contrat, mais bénéficiait d'une clause de sortie. Arrivé au Mans en 2020, il quitte donc le club après trois saisons en partie gâchées par des blessures récurrentes.

Seulement 50 à 75 % des matchs joués

Lors de chacune de ses trois saisons en Sarthe, le meneur international n'a pu disputer que 50 à 75 % des matchs, avec une moyenne de 25 minutes jouées et 10 points marqués par match. Pour sa dernière saison, il termine 8e meilleur passeur du championnat.

Si son rendement a donc été un peu en dessous de ce que l'on pouvait attendre d'un meneur titulaire, le MSB a tenu à saluer "son engagement indéfectible et sa contribution précieuse tout au long des trois années passées", assurant que "son professionnalisme, son éthique de travail exemplaire et son caractère positif ont indéniablement marqué notre club et laisseront une empreinte durable."

Après les recrutements de Will Yeguete et d'Ugo Doumbia, le MSB va donc se mettre en quête d'un nouveau meneur, probablement américain, comme il est de tradition dans le club de la Sarthe.