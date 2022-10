Pierre-Olivier Costa, directeur de cabinet de Brigitte Macron, prend la tête du Mucem

Il quittera l'Élysée en novembre pour s'installer au Mucem de Marseille. Pierre-Olivier Costa, directeur de cabinet de Brigitte Macron, prend la tête de l'emblématique Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, a annoncé dimanche 23 octobre le ministère de la Culture.

Bien connu dans le milieu des musées

Ce fidèle des Macron, conseiller spécial du président, ex-chef de cabinet d'Emmanuel Macron à En Marche, a été nommé par le président de la République, sur proposition de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

Passé par la mairie de Paris, notamment comme directeur adjoint de l'information et la communication, Pierre-OIivier Costa "a passé une longue partie de sa vie professionnelle à la Réunion des musées nationaux, où il a exercé diverses responsabilités (direction de la communication, agence photographique et département des acquisitions)", détaille le ministère dans son communiqué. "Il a également travaillé auprès des présidents du Centre Pompidou et du Centre national du cinéma", est-il précisé.

Renforcer notamment les liens avec l'autre rive de la Méditerranée

Au Mucem, il "entend consolider l'ancrage territorial du musée", "ses actions pour les quartiers prioritaires" et envisage également de tisser "de nouvelles collaborations qui répondent à des faits de société sensibles", comme la biodiversité et la "fragilité" de la Méditerranée face au réchauffement climatique. Il devra également "renforcer les liens du Mucem avec l'autre rive de la Méditerranée", précise le communiqué.

Il succédera à Jean-François Chougnet, président du Mucem depuis huit ans, peu après l'ouverture du musée en 2013, année où Marseille était capitale européenne de la culture.