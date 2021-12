Mulhouse : du monde au camping de l'Ill, ouvert pendant les marchés de Noël

C'est l'un des rares campings ouvert pendant la période hivernale : le camping de l'Ill à Mulhouse. Depuis trois ans, il ouvre ses portes entre le 22 novembre et 23 décembre. C'est pendant la période des marchés de Noël et ça attire de nombreux touristes, surtout le week-end.

Le camping fait le plein les week-end des marchés de Noël

Les vendredis, samedis et dimanches, il est difficile de trouver des chalets ou des mobile-homes. Ils sont pris d'assaut par les visiteurs des marchés de Noël. On vient d'un peu partout, pour faire le tour des festivités et de la féerie en Alsace.

On attend encore du monde ce week-end © Radio France - Guillaume Chhum

Des caravanes ou des camping-car viennent aussi s'installer. Madeleine et Salim sont venus de la région lyonnaise, ils passent un petit séjour en Alsace, pour visiter les marchés de Noël. _"Nous allons aller à Colmar, mais aussi sur la route des vins pour découvrir les marchés de Noël. C'est bien, ici nous avons la place et nous sommes au grand air," s_e réjouit ce couple de retraités.

Un autre mode de vie

Le camping est accessible facilement, c'est à 15 minutes du centre-ville via le tram et c'est une bonne option d'éviter la foule. D'autant plus qu'on est au grand air, en pleine verdure. C'est bien en pleine période d'épidémie de Covid-19.

Le camping est ouvert jusqu'au 22 décembre © Radio France - Guillaume Chhum

"Ici on profite de la nature. C'est une forêt, à deux kilomètres du centre-ville avec 5 hectares et demi de verdure. Chacun a son chalet ou son mobile-home avec son petit jardin et c'est ce que les gens recherchent,' détaille Lysiane Schlegel, la responsable du camping de l'Ill.

Ce week-end, les hébergement sont encore bien remplis.