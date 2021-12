EN IMAGES - Mulhouse : la maison de Christopher brille aux couleurs de Noël pendant les fêtes

Depuis 2015, la maison de Christopher Thierry, un habitant de Mulhouse est aux couleurs de Noël. Dès la tombée de la nuit, les petits et les grands peuvent venir s'émerveiller au milieu de la féerie inventée par le mulhousien. Il y a 140 personnages et 30.000 ampoules à découvrir.

C'est une maison qui brille aux couleurs de Noël du 27 novembre jusqu'au 6 janvier, au 12 rue de l'Ouest à Mulhouse. Dès la tombée de la nuit, vous pouvez plonger dans un univers où se côtoient des pères Noël, des pingouins, des canards, des tortues et tout l'univers de Noël.

C'est en tout 140 personnages installés dans le jardin, illuminés par 30.000 ampoules.

La féerie de Noël à Mulhouse

Les personnages et les lumières font briller les yeux des petits et des des grands. Christopher Thierry a commencé en 2015 avec 4 ou 5 personnages et depuis, il ne s'arrête pas. Il a encore dépensé 800 euros cette année pour ses personnages. C'est surtout pour lui un plaisir de faire briller les yeux pendant les fêtes.

Les personnages illuminent le jardin © Radio France - Guillaume Chhum

La maison du père Noël et son traîneau © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur cette maison décorée à Mulhouse Copier

Un long travail de préparation avant le jour J

Le jeune électricien en bâtiment ne compte pas ses heures avant d'installer ses décorations. Il débute généralement les opérations en octobre. La fin des fêtes est souvent difficile, il doit ranger ses décorations dans le grenier, dans la cave et même dans le garage, où il doit aménager des emplacements supplémentaires tellement il y en a.

140 personnages pour émerveiller pendant les fêtes © Radio France - Guillaume Chhum

La façade de la maison est aussi décorée © Radio France - Guillaume Chhum

Cette maison décorée est ouverte à la visite tous les jours, dès la tombée de la nuit entre 17 heures et 19 heures, sauf exceptionnellement ce dimanche 19 décembre. Il faut s'équiper du masque, il y a un livre d'or, des bonbons et la possibilité de faire un petit don si vous le souhaitez.

Christopher Thierry est un passionné depuis 2015 Copier

Des personnes qui font briller les yeux de tous pendant les fêtes © Radio France - Guillaume Chhum