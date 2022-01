Mulhouse : une exposition sur les tiques pour mieux les connaitre et savoir s'en protéger

Une exposition consacrée aux tiques à Mulhouse se tient jusqu'au 23 septembre, à la Nef des sciences.

Vous pourrez tout savoir sur les tiques, de A à Z. La région Grand Est est l'une des régions où les tiques prolifèrent. Une piqûre peut-être très dangereuse, elle peut dans les cas les plus graves, provoquer la maladie de Lyme.

Exposition accessible à tous pour bien identifier les dangers des tiques

C'est une exposition accessible à tous, dès 7 ans. Elle a été imaginée par l'université de Lorraine. Il y a des manipulations avec des microscopes, des jeux, des maquettes, de nombreuses illustrations.

La tique peut s'attaquer aux moindres recoins du corps © Radio France - Guillaume Chhum

On peut l'observer dans ses différentes étapes de croissance © Radio France - Guillaume Chhum

Une exposition en plusieurs parties explique Christelle Briot de la Nef des sciences à Mulhouse

"La première partie de l'exposition s'appelle la star des laboratoires. On peut observer la tique et savoir que c'est un animal sans tête, mais qui sait très bien repérer ses proies. La deuxième partie s'appelle redoubler de vigilance, on vous apprend à vous prémunir des piqûres, puis la troisième partie est consacrée à la maladie de Lyme, aux symptômes, aux traitements et la façon dont notre corps va conserver des traces au passage d'une tique," explique Christelle Briot, chargée de projet à la Nef des Sciences.

Il faut se couvrir le corps avant une balade en forêt © Radio France - Guillaume Chhum

Cette exposition consacrée aux tiques est visible du mardi au vendredi de 14h à 17h au 2, rue des Frères Lumières à Mulhouse. L'entrée est libre, vous pouvez la découvrir en famille, elle est ouverte également aux scolaires.

Reportage sur cette exposition consacrée aux tiques

