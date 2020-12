Mulhouse : une jeune fleuriste devient meilleure apprentie de France

C'était le 23 novembre dernier à Angers : Roxanne Hinderer est devenue meilleure fleuriste apprentie de France. La jeune femme de 18 ans travaille dans l'entreprise familiale "Envie de Fleurs", installée Porte de Bâle à Mulhouse.

Roxane est en deuxième année de CAP. Les titres, c'est une affaire de famille chez les Hinderer, sa grande sœur Perrine a déjà été couronnée en 2014, meilleure apprentie de France.

Les fleurs : une passion familiale chez les Hinderer

Roxane Hinderer a toujours aimé les fleurs, c'est sa maman elle-même fleuriste qui lui a transmis cette passion, dès toute petite. " Quand j'étais petite, je dormais sous le plan de travail. En rentrant de l'école, je voyais maman faire des bouquets. Au fur et à mesure, elle me tendait des fleurs et je faisais aussi des bouquets," se souvient la jeune femme.

Pourtant, avant de suivre son CAP de fleuriste, Roxane s'est lancé dans la menuiserie, mais elle est revenue à sa première passion.

Roxane Hinderer dans la boutique familiale à Mulhouse

Pour décrocher son titre, Roxane a du suivre une journée d'épreuves. Elle avait face à elle 15 autres concurrentes. Il fallu réaliser une préparation personnalisée d'un sapin et l'épreuve la plus dure : réaliser un bouquet avec 130 tiges. "C'était assez physique, il fallait tenir le bouquet avec ses 130 tiges, ce n'était pas très facile. Je me suis lancée et je l'ai fait," confie la mulhousienne.

A son retour à Mulhouse, dans le magasin familial, Roxane continue de confectionner de jolis bouquets, pour le plus grand plaisir des clients, tout en savourant son titre de meilleure apprentie de France.