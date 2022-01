"Municipale" : la campagne électorale de Revin sur grand écran

Revin sort sur grand écran ce mercredi 26 janvier 2022. La commune ardennaise de 6500 habitants, désindustrialisée, est le décor du film "Municipale", un docu-fiction tourné à Revin pendant la campagne des municipales de 2020.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Municipale" met en scène un comédien, Laurent Papot, embauché pour se porter candidat. Il s'inscrit sur les listes électorales, ouvre un local de campagne, distribue des tracts, organise des réunions publiques.

Quand la fiction se mêle au réel

Cette expérience grandeur nature se veut volontairement déroutante. Lorsqu'il se présente aux habitants, le pseudo-candidat venu de Paris et inconnu de tous suscite des interrogations. "Mais vous vous présentez seulement pour les besoins du film ou si jamais vous êtes élu vous restez jusqu'au bout ?", interroge un commerçant. "Je suis acteur. Il y a un film qui est en train de se tourner à Revin dans lequel je me présente aux élections municipales à Revin. Et le fait est que je me présente", répond Laurent Papot à un autre Revinois.

"Municipale" : une campagne électorale revinoise entre fiction et réalité Copier

On ne savait pas si c'était de la réalité ou de la fiction - Jose de Sousa, commerçant revinois qui apparaît dans le film.

"On était volontairement transparent sur le statut fictionnel du personnage et son statut de comédien, ce qui ouvre une porte aux personnes pour venir s'emparer de ça et venir jouer à l'intérieur de ça", explique le réalisateur, Thomas Paulot. Son intention, à travers cette expérience, est de questionner le fonctionnement de notre démocratie et le principe de l'élection d'un représentant.

Questionner la démocratie représentative

Laurent Papot n'a pas de réel programme. S'il est élu, il promet de laisser le siège de maire vide afin de permettre aux habitants d'inventer un nouveau mode d'organisation. Et il parvient en effet à fédérer des soutiens et recruter des colistiers.

"Municipale" : interview du réalisateur Thomas Paulot Copier

Le vrai-faux candidat anime la campagne au même titre que les autres têtes de liste, qui apparaissent dans le film : Daniel Durbecq, Christophe Léonard, Dominique Ruelle, Maryse Despas et Chabane Sehel. Ce dernier, chef de file de la liste citoyenne "Gilets jaunes", pourrait s'inquiéter de voir cette initiative le priver de voix. Mais Chabane Sehel prend plutôt le parti d'observer d'un oeil intéressé cette expérience. "C'était un risque, mais celui qui ne prend pas de risque s'ennuie un peu". Au début, Chabane Sehel croyait à un canular. Désormais, il souhaite voir Laurent Papot animer la campagne des prochaines élections municipales revinoises en 2026.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le docu-fiction "Municipale" fait également entendre les réticences et les voix critiques face à cette incursion dans la vie politique locale. "On est pas prêt pour l'autogestion", lance un sympathisant lors d'une réunion publique. "Ce personnage qui ne vient de nulle part va repartir nulle part. Et les gens eux vont rester sur place (...). Le système est loin d'être parfait mais les gens savent qu'ils pourront voir le maire qui sera élu et qu'il sera responsable", explique une syndicaliste de longue date en déclinant la proposition d'intégrer la liste.

Ces réactions de gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec l'idée étaient très importantes. Il fallait que ça génère des questions - Thomas Paulot, réalisateur de "Municipale

Les véritables personnages principaux du film sont finalement les Revinois. Car même lorsqu'ils expriment leur méfiance à l'égard du projet, tous les protagonistes acceptent le dialogue, l'échange et la réflexion. "Malgré les problèmes que la ville continue de traverser, il y a une envie collective qui existe", conclut Thomas Paulot.