Municipales en Alsace : à Eguisheim, la pression touristique au cœur de la campagne

On part en campagne épisode 25. Le maire d'Eguisheim Claude Centlivre est candidat à un troisième mandat, il veut réguler le tourisme dans le "village préféré des Français 2013". Les habitants veulent plus de calme.

Eguisheim, France

A Eguisheim, élu village préféré des Français en juin 2013, le thème de la pression touristique revient au cœur de la campagne des élections municipales de mars prochain. Ce thème est très sensible dans le village haut-rhinois de 1.700 habitants.

Claude Centlivre, le maire sortant brigue un troisième mandat, il n'aura apparemment pas d'adversaire face à lui : Bernard Eichholtzer qui avait échoué de peu en 2014 dans la course à la mairie , ne sera pas candidat.

Le premier magistrat souhaite prendre des mesures pour limiter la pression touristique dans le centre historique.

Toujours du monde à Eguisheim

Dès la première année du couronnement d'Eguisheim "village préféré des Français", le nombre de visiteurs est passé de 500.000 à 800.000 par an. Et même si le soufflet est retombé, Eguisheim ne déroge pas à la pression touristique.

Il y a encore beaucoup de monde lors des marchés de Noël et toute l'année. Les habitants se sont plaints de nuisances sonores, de dégradations.

Eguisheim ne déroge pas à la pression touristique © Radio France - Guillaume Chhum

Pour réguler ce flot de touristes, il y a eu la construction d'un parking de 300 places, un office de tourisme flambant neuf.

Lutter contre les cortèges de valises à roulettes

Parmi la mesure forte du maire sortant, ne pas construire de gîtes supplémentaires dans le centre historique alors qu'il y en a 70 actuellement.

Il veut limiter ce qu'il appelle "les cortèges de valises à roulettes". Il veut sauvegarder les maisons d'habitation dans l'hyper-centre, pour y maintenir les familles et les écoles.

Un exercice délicat, puisque comme le premier magistrat aime le rappeler, si il n'y a plus de touristes, si il n'y a plus de village. Pour apporter encore plus dans le débat d'idées, le maire mise aussi sur la démocratie participative, il invitera les habitants à proposer des solutions pour faire baisser cette pression touristique.