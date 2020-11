Muret : les habitants partagés entre liberté retrouvée et peur du virus

Le déconfinement entame son amorce. A compter de ce samedi la durée et la longueur des déplacements autorisés sont moins contraignantes. La règle des "1h par jour dans la limite de 1km autour de son domicile" ne s'applique plus. Jusqu'au 15 décembre, cela devient "3 h dans un rayon de 20 km" ! Alors vous faîtes quoi de votre nouvelle liberté ?

Réponse avec des habitants de Muret rencontrés ce vendredi sur le parking d’une grande surface.

Romain se dirige vers un caddie, la liberté retrouvée ? Il n’y pense pas encore mais à y réfléchir :

Au sud de Muret il y a le lac, on fait un tour et on rentre. On y ira plus longtemps et plus tranquillement"