Muriel Mayette-Holtz, Directrice du TNN raconte la nouvelle saison en avant-première

La nouvelle saison, intitulée "sans relâche", est présentée ici en avant-première. Lundi 5 juin à 20h, on peut venir gratuitement à la salle La Cuisine à Nice-Ouest pour la découvrir "en vrai" (attention, sur réservation auprès du TNN). L'équipe du Théâtre National de Nice vous présentera le détail des spectacles qui mêle grands textes du répertoire, shows visuels, cirque, magie et opéra et la troupe de comédiens jouera quelques extraits de certains spectacles.

Une saison “sans relâche”

Malgré la démolition du TNN original, la saison qui se termine a su vivre dans deux salles alternatives: la Cuisine sur Nice-Ouest et les Franciscains dans le Vieux-Nice. Muriel Mayette-Holtz nous le confirme: elle travaille déjà sur une future grande salle, ainsi que sur le festival de la tragédie qui aura lieu aux arènes de Cimiez à partir de l’été 2024.

En attendant, elle propose une saison riche et variée, qui s’adresse à tous les publics et à tous les goûts. “C’est surtout donner accès aux grands textes de façon assez pédagogique, facile, joyeuse ou très émouvante”, explique-t-elle.

Mais le théâtre ne se limite pas aux mots. Il y aura aussi de la place pour le cirque et la magie, avec notamment la seconde édition d'un festival dédié au printemps, pour la danse et pour l’opéra. Sans oublier des spectacles pour enfants.

Des procès des grands personnages, des conversations intimes et des soirées slam en plus des spectacles

La Directrice du TNN a également évoqué les à-côtés de la saison, comme les procès des grands personnages animés par des avocats, les conversations intimes menées par Catherine Ceylac, les cours d’oralité gratuits ou les soirées slam. Autant d’occasions de découvrir le théâtre sous un autre angle et d’échanger avec les artistes.

La construction d'une nouvelle grande salle dans le centre-ville de Nice

Elle a aussi parlé de ses projets pour l’avenir du TNN, qui passent par la construction d’une nouvelle grande salle à Nice, en centre-ville au Palais des Expositions. “Une salle un peu qui ressemblera à la Schaubühne à Berlin, une grande salle contemporaine”, précise-t-elle. Elle espère pouvoir l’inaugurer en 2026 ou 2027. En attendant, elle compte investir les arènes de Cimiez pour y créer un grand festival de la tragédie à partir de l’été 2024. “On a un grand festival de la tragédie à Syracuse, en Italie. Et on n’en a pas en France. Alors comme on a la chance d’avoir les arènes de Cimiez. Je pense que c’est l’écrin juste pour les grands et les grands textes tragiques”, affirme-t-elle.

Les abonnements ouverts dès le 7 juin sur le site du TNN

La nouvelle saison du Théâtre National de Nice sera présentée officiellement le 5 juin. Les abonnements seront ouverts dès le 7 juin sur le site internet . Les tarifs sont accessibles à tous: à partir de 10 euros pour les moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi, et à partir de 15 euros pour les autres. Il existe aussi des formules d’abonnement à partir de 3 spectacles, avec des réductions allant jusqu’à 50%. Alors n’hésitez pas à réserver vos places pour profiter de cette saison “sans relâche” qui promet de belles émotions.