Muriel Robin remplacée par Dominique Besnehard au festival TV de Luchon

La comédienne devait présider le jury des fictions. Mais elle renonce pour des questions de calendrier et est remplacée par le producteur.

Bagnères-de-Luchon, France

On attendait Muriel Robin, ce sera finalement Dominique Besnehard. Le festival des créations télévisuelles de Luchon (Haute-Garonne), qui se déroulera du 6 au 10 février, a finalement choisi le producteur de cinéma pour présider son jury fiction.

La comédienne, annoncée dans un premier temps, a finalement dû renoncer pour des raisons de calendrier, ont annoncé les organisateurs ce jeudi. Mais Muriel Robin sera tout de même mise à l'honneur en tant que personnalité invitée, et viendra notamment dédicacer son roman autobiographique "Fragile".

L'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal sera également présente dans le Comminges début février, dans le cadre d'une journée "environnement et climat" du festival. Plusieurs documentaires seront projetés à cette occasion.

Le festival de Luchon dédié aux documentaires, séries et téléfilms sort d'une période de turbulences, émaillée de démissions en série, notamment celle de Serge Moati, qui en était président depuis 2008. Le réalisateur a été remplacé par Christian Cappe, qui a produit le Festival de Luchon entre 2000 et 2007.

Le nombre de films projetés augmente

"En associant les chaînes de télévision, nous avons augmenté le nombre de films projetés en compétition (seize) ou en avant-première (dix), et pour la première fois depuis plusieurs années, le Festival TV de Luchon va mettre à l'honneur une artiste, une personnalité d'exception : Muriel Robin", a-t-il annoncé.

Le festival mettra aussi à l'honneur les feuilletons quotidiens de France 2 "Un si grand soleil" et de France 3 "Plus Belle la Vie" en présence de leurs équipes.

L'auteur et réalisateur Patrick Rotman présidera le jury documentaire. Dans cette catégorie, 14 films ont été retenus en compétition et près de 10 autres seront projetés en avant-première, sur des thématiques liées à l'environnement, aux violences faites aux femmes et au handicap.

Une section Web a aussi été créée récemment, avec de la réalité virtuelle et augmentée, et des projections à 360 degrés.