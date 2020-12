Muse aux Eurockéennes en 2021 : "Il y a une vraie histoire avec ce groupe"

Muse sera en exclusivité aux Eurockéennes de Belfort 2021. Les organisateurs du festival nous racontent comment s'est négociée la venue du groupe de rock britannique lors de la prochaine édition du festival, le 4 juillet 2021.

C'est une exclusivité nationale, et elle est pour Belfort. Le groupe de rock britannique Muse est annoncé le dimanche 4 juillet aux Eurockéennes de Belfort, sur la grande scène "pour un concert bonus, avec une première partie". Ce sera le seul concert pour le dernier jour du festival, le dimanche. "Il n'y aura qu'une seule date en France, c'est une date exclusive", se réjouit Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes de Belfort.

La France est un pays qui compte beaucoup pour Muse

La bande de Matthew Bellamy fait son grand retour au Malsaucy, quatorze ans après sa dernière apparition aux Eurocks, en 2006. C'est la quatrième fois que le groupe monte sur la scène du festival.

"La première fois que Muse a joué sur une grande scène, dans un festival, je crois même dans le monde, c'était en 2000 aux Eurockéennes de Belfort, et la France, pour Muse, c'est le pays où ils sont le plus populaires dans le monde avec l'Angleterre, donc c'est magnifique", rappelle Kem Lalot, le programmateur des Eurockéennes.

Comment s'est négociée leur venue ?

"En mars dernier, on est allé à Londres pour recevoir une distinction qu'on avait eue pour les Eurockéennes, et la personne qui nous avait remis le prix, était justement l'agent de Muse, qu'on connaissait", raconte Jean-Paul Roland.

"Puis au bout d'un moment, j'y suis allé au culot", poursuit Kem Lalot. "J'ai appelé l'agent, je lui ai dit écoute -je sais que vous allez jouer dans un festival en Suisse le samedi, vous voulez pas venir chez nous le dimanche ? Il m'a dit -bah pourquoi pas, fais-moi une offre".

"J'ai fait une première offre, on m'a dit -heu... là, non faut peut-être y aller un petit peu plus (rires) -j'ai dit ok je réfléchis, puis j'ai dit oui il a raison... on a envoyé une autre offre et il m'a dit -bon, c'est pas normalement ce qu'on prend, mais ok".

Plus gros cachet de l'histoire du festival

Le concert de Muse en juillet 2021 est annoncé comme le plus gros cachet de l'histoire du festival, créé en 1989. Le groupe y a déjà joué en 2000, 2002 et 2006. De retour en 2021. Kem Lalot y voit aussi "un travail de reconnaissance par rapport au festival".

"Je pense qu'ils ont été sensible aussi du fait d'avoir démarrer chez nous, que c'était une année difficile pour nous à cause du Covid-19, ils se sont dit -les festivals qui nous ont fait confiance au début, dont Belfort, ce serait pas mal de leur renvoyer l'ascenseur".

Matthew Bellamy sur la grande scène des Eurockéennes en 2006 © Maxppp - Alex Marini

"Ils ont atteint un tel statut qu'on se disait depuis des années -on ne pourra plus jamais les accueillir (...) c'est quand même un groupe qui remplit trois stades de France, le stade Vélodrome, les stades de Lyon et Bordeaux... et là de revenir aux Eurockéennes sur une jauge de grande scène (25.000 personnes), c'était inespéré", conclut Kem Lalot.

"J'ai eu la chance personnellement d'assister à la remise de leur premier disque d'or, en France, en 2001, au festival 'Le Rock dans tous ses états' à Evreux, je connaissais bien le tour manager français de Muse qui m'avait invité dans les loges avec eux, il y a une vraie histoire avec ce groupe, ce sont des gens adorables en plus, donc on les accueille avec grand plaisir".

La billetterie ouvrira ce vendredi 4 décembre. Les places sont proposées à 53 euros la journée (65 euros pour Muse), et 134 euros pour le pass trois jours.