Muse en concert Open Air au Zenith de Nancy !

Une nouvelle date pour Nancy Open Air en cet été 2023. Après Indochine, annoncé il y a quelques jours, ce sera au tour du groupe de rock britannique Muse de poser ses valises au Zenith en configuration Open Air. Matthew Bellamy et ses collègues seront à Nancy le jeudi 6 juillet 2023 deux jours avant un concert au stade de France.

Le groupe viendra défendre son dernier album, "Will of the people", sorti à l'été 2022. Les ventes seront ouvertes le 31 janvier 2023.

C'est la sixième date en plein air proposée par le Zenith de Nancy :