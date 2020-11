Haute-Vienne : le musée de Vicq sur Breuilh tourne une vidéo très singulière pour la Nuit des musées

Si tous les musées sont actuellement fermés à cause du confinement pas question pour beaucoup d'entre eux de renoncer ce samedi soir à la Nuit des musées. Beaucoup proposent des visites virtuelles et parfois très originales comme au musée Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh, un musée d'art singulier.

C'est Vincent Gallet, salarié au musée et cinéaste qui a tourné la vidéo permettant une visite virtuelle du musée

Au musée Cécile Sabourdy de Vicq-sur-Breuil, un musée d'art naïf, brut et singulier situé à 20 km au sud de Limoges, il n'était pas question pour l'équipe de passer à côté de la Nuit des musées ce samedi soir. C'est pourquoi ils ont décidé de tourner une vidéo qui entraîne "le visiteur" à travers les 11 pièces du musée et qui permet de découvrir les oeuvres de Marie Louise et Jacques Lortet, une famille d'artistes hors norme.

Une visite virtuelle avec le poète et comédien Laurent Doucet

Salarié à l'accueil du musée mais aussi cinéaste, Vincent Gallet qui a vécu à Los Angeles s'est tout de suite attelé à la tâche. C'est lui qui a entièrement réalisé la vidéo. "C'est le poète et comédien Laurent Doucet qui nous a fait cette proposition, il voulait créer un univers à la fois poétique, dadaïste et surréaliste" explique Vincent Gallet. C'est d'ailleurs le poète qu'il met en scène dans le film où on le voit explorer les différentes pièces du musée dans une semi pénombre avec une simple lampe torche. "Mais le personnage principal c'est l'exposition"précise encore Vincent Gallet car les œuvres des artistes, leurs formes leurs matières racontent à elles seules des histoires.

Vincent Gallet sous la charpente du musée où sont exposées les oeuvres de la famille Lortet © Radio France - Françoise Ravanne

Un film qui devrait toucher un public bien au delà de Vicq-sur-Breuilh

La vidéo d'un peu plus de 10 minutes est à découvrir sur YouTube et pour le musée, ça représente forcément un impact bien au delà de Vicq-sur-Breuilh. Pour Nathalie Moiraud la directrice adjointe du musée Cécile Sabourdy, "ça permet de se faire connaître autrement c'est une autre atmosphère, une autre ambiance et finalement grâce à cette vidéo, les œuvres nous ont montré une facette qu'on ne connaissait pas" explique t-elle.

Le musée Cécile Sabourdy accueille en moyenne chaque année 10.000 visiteurs. Il pourrait obtenir prochainement l'appellation "Musée de France".