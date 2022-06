Musée archéologique du Lac de Paladru : les visiteurs conquis dès l'ouverture

Mine de rien, la journée est presque historique. Enfin le musée archéologique du lac de Paladru ouvre ses portes en Isère, sur les bords du très populaire lac du même nom. Après avoir déjà dévoilé ses salles il y a quelques semaines à la presse, le musée a donc accueilli ce mardi 7 juin ses premiers visiteurs, ravis.

Des classes de 6e pour le premier jour

Ce mardi, des collégiens isérois sont venus en profiter dès l'ouverture : "Ça permet de rendre concret ce qu'on a vu en classe cette année. Et puis c'est exceptionnel. Il y a plein de choses à voir et on se rend vraiment compte du quotidien des habitants du néolithique et de l'époque médiévale sur le site. On apprend plein de choses, on est assez étonnés de tout ce qui s'est passé dans le lac de Paladru. Il y a de très belles pièces qui sont bien mises en valeur. C'est vraiment chouette, le lieu est beau. Puis on va profiter du lac après, donc ça va".

On sent qu'ils comprennent qu'ils sont chanceux de voir ces objets millénaires - Anne-Cécile, médiatrice au musée

Anne-Cécile est médiatrice au musée du lac de Paladru, elle a accompagné cette première classe de 6e qui visitait le musée. Un moment forcément un peu émouvant pour elle. "Un grand moment d'émotion, de joie d'accueillir tout ces élèves. Ici, aujourd'hui, on a les élèves de Chirens. Les voir déambuler dans ces allées entre le néolithique et la préhistoire, c'est vraiment très satisfaisant. Ça se passe très bien, on sent qu'ils comprennent qu'ils sont chanceux de voir ces objets qui sont millénaires et sortis des eaux du lac de Paladru dans un état de conservation exceptionnel. C'est vraiment un grand moment de fierté et d'émotion".

Les collections proposent des objets du quotidien dans un très bon état de conservation, et ces pièces correspondent à une très longue période historique : du néolithique au moyen-âge.

