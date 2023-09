Musée d'arts de Nantes : l'homme de l'ombre qui met en lumière les œuvres

Le Musée d'arts de Nantes fait peau neuve. À partir de ce lundi, le public va pouvoir redécouvrir l'ensemble de ses collections du XIXe siècle. 200 œuvres ont été raccrochées et l'espace des dix salles du premier étage entièrement repensé ces derniers mois. Rencontre avec un des acteurs essentiels de ce vaste chantier : Max Abeilhou, l'un des deux techniciens en charge de l'éclairage des œuvres.

Les tableaux du XIXe siècle du Musée d'arts de Nantes ont été raccrochés. © Radio France - Leïla Méchaouri

C'est l'un des hommes de l'ombre du Musée d'art de Nantes. Et pourtant, c'est lui qui fait toute la lumière sur les œuvres. "Le but, c'est vraiment de ne jamais dénaturer l'œuvre. C'est de rester le plus discret possible, tout en apportant un confort de lecture suffisant à nos visiteurs", explique Max Abeilhou.

Cet ancien intermittent du spectacle parisien, chargé de l'éclairage au théâtre ou dans des concerts, a changé de vie pour intégrer le musée nantais il y a un an. "On est au plus proche des œuvres, on les voit tous les jours. On a un cadre de travail super", souligne-t-il.

Ce jour-là, l'éclairagiste s'attaque à l'une des stars du musée : le "Portrait de Madame de Senonnes" d'Ingres. En 1814, le peintre a dressé le portrait de cette jeune vicomtesse de Senonnes à la robe de velours grenat, garnie de précieuses mousselines et de dentelles transparentes. "Je pense que beaucoup de gens viennent au musée pour le voir. Il ne faut pas se rater!", sourit Max Abeilhou.

Le "Portrait de Madame de Senonnes" d'Ingres, au Musée d'arts de Nantes. © Radio France - Leïla Méchaouri

À neuf mètres de hauteur

Si les artistes ont leur pinceau, l'éclairagiste a sa nacelle. "Il vaut mieux ne pas avoir le vertige pour faire ce métier!" À neuf mètres de hauteur, le projecteur dans une main et l'air concentré, le technicien balaye la lumière de haut en bas du tableau. Il zoome, fait la mise au point, un peu comme avec un appareil photo, avant de redescendre quelques minutes plus tard.

"Vu d'en bas, ça m'a l'air pas mal!, lâche-t-il. En fait, on utilise des projecteurs qui permettent de faire des formes géométriques et on cherche à venir éclairer uniquement l'intérieur de l'œuvre. Là, c'est un cadre doré, avec une œuvre sur fond sombre, voire noir. Donc si on fait trop ressortir le cadre, on aura du mal à se concentrer sur l'arrière-plan du tableau qui est plus sombre."

Le "Monsieur lumière" du musée repart vers un nouveau tableau, laissant derrière lui une Madame de Senonnes au sourire un peu plus franc, et au regard plus profond.