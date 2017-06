Musée d'arts de Nantes : tout a été "presque parfait" pour l'ouverture

Les visiteurs ont été très nombreux, 16.000, à venir découvrir le musée d'arts de Nantes complètement rénové et ses 900 œuvres, tout ce week end. Il y a bien quelques ajustements à faire, mais le bilan est très positif pour sa directrice.

Le musée d'arts de Nantes s'offre un peu de répit, ce mardi, jour hebdomadaire de fermeture après la folie du week end. Entre vendredi et dimanche, 16.000 visiteurs sont venus découvrir le bâtiment totalement rénové et les 900 œuvres. Il y a encore quelques petits réglages à faire, mais le bilan est très positif pour sa directrice.

Des visiteurs un peu trop près des œuvres

"Presque parfait", dit même Sophie Lévy, la directrice du musée d'arts de Nantes. À quelques nuances près : les visiteurs s'approchent parfois un peu trop près des œuvres, jusqu'à les toucher... au risque de les abîmer ou de les salir. Certains ont du être rappelés à l'ordre. Faudra t il mettre barrières ou protections ? Non, c'est un choix du musée.

Autre bémol : il est facile de se perdre. Le bâtiment est grand, sur plusieurs étages. "On est en rodage", insiste la directrice. "Le fléchage sera peut-être repensé et surtout, avec le temps, les agents du musée connaîtront mieux les lieux. Ce sera plus facile pour aider les visiteurs".

Le fléchage sera peut-être repensé

La direction avait une crainte : l'acoustique. "On avait peur qu'avec la foule les pièces résonnent", explique Sophie Lévy. Il n'en est rien. Même avec une forte affluence comme ce week end, il n'y a pas eu de brouhaha excessif dans les salles.

Dans l'ensemble, les retours sont bons et les œuvres appréciées mais Sophie Lévy a quand même demandé à ses équipes d'être à l'écoute des visiteurs : "c'est maintenant que l'on va se rendre compte des erreurs que l'on a pu faire."

Le musée d'arts de Nantes est fermé ce mardi. Il est ouvert tous les autres jours de la semaine de 10h à 19h.

