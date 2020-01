Musée de la Romanité : la barre des 400 000 visiteurs

Depuis le 2 juin 2018, date de son ouverture, le Musée de la Romanité prend sa place dans le paysage culturel et touristique

Nîmes, France

Depuis son ouverture il y a 1 an et demi (2 juin 2018), 400 000 visiteurs ont profité du Musée de la Romanité à Nîmes, selon les organisateurs. "Le public a donc été largement au rendez-vous pour découvrir les collections du musée, à travers 5000 pièces exceptionnelles mises en valeur par 65 dispositifs multimédias. " C'est une fréquentation visiblement bien supérieure à ce qui était espéré au moment de l'ouverture.

L'an dernier, 220 000 personnes ont visité le musée. A 80%, il s'agit de français. Les 20% de visiteurs étrangers viennent le plus souvent de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Allemagne, des Etats-Unis et de l'Espagne. Au total, le Musée revendique 170 nationalités différentes parmi les visiteurs.

162 000 visiteurs se sont passionnés pour l’exposition « Pompéi, un récit oublié » – du 6 avril au 20 octobre (face au succès, l’exposition a été prolongée deux semaines supplémentaires).

L’exposition temporaire du moment : « Bâtir un Empire. Une exploration virtuelle des mondes romains »

Jusqu’au 8 mars prochain, l'exposition temporaire "Bâtir un Empire" nous emmène pour une exploration 3D de 7 sites romains majeurs : Baelo Claudia (Espagne), Carthage (Tunisie), Pompéi (Italie), Lepcis Magna (Libye), Aphrodisias (Turquie), Palmyre (Syrie) et Garni (Arménie), à l’aide de projections spectaculaires. "D’une rive à l’autre de la Méditerranée, à travers les principaux marqueurs architecturaux et urbanistiques de la romanité, cette exposition invite à comprendre les ressemblances et les différences de ces mondes romains grâce à une immersion dans les sites archéologiques des différentes cités."