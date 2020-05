Musée du temps, bibliothèques, forêts : ces endroits qui vont rouvrir à Besançon

Plusieurs lieux de Besançon vont rouvrir dans les prochains jours et les prochaines semaines, annonce la mairie de Besançon, ce lundi, en accord avec la préfecture du Doubs. Parmi eux, le musée du temps et les bibliothèques notamment. Egalement, le marché Beaux-Arts va accueillir plus de monde.