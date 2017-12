Montpellier

En dix ans, le musée Fabre de Montpellier a investi 10 millions d’euros dans l’achat d’œuvres nouvelles. Un dynamisme important qui lui permet de se placer parmi les musées les plus actifs de France. Cette année l’établissement a accueilli 105 nouvelles œuvres d’art.

Des partenaires actifs

« C’est un musée qui enrichit sans arrêt ses collections et qui suscite des dons des artistes. Un musée vivant qui a pris sa place dans le paysage national et international. » explique Philippe Saurel, le président de Montpellier Métropole.

La métropole de Montpellier contribue à hauteur de 400 000 euros chaque année au budget d'acquisition. La Fondation d’entreprise du musée Fabre, les Amis du Musée Fabre et les mécènes ponctuels permettent également d’enrichir les collections.

Des acquisitions majeures

De l’art classique à l’art contemporain, des artistes locaux et internationaux, le musée tient à diversifier ses acquisitions.

« Ces rotations sont nécessaires pour que le public montpellierain puisse découvrir différemment le musée. » le directeur du musée

Parmi les 105 nouvelles œuvres on trouve :

- Le buste Jean Deydé par Christophe Veyrier (1684). Ce personnage du Languedoc a été réalisé sous la direction du plus grand sculpteur français de cette époque. Le buste rejoint ainsi celui de son épouse et de sa fille dans les galeries du Musée Fabre.

- Vue de Florence et de l’Arno de Joseph Wright Derby (1783). Derby est l’un des plus grands peintres anglais de la fin du 18e siècle. Ce paysage à la lumière exceptionnelle témoigne de de l’Italie de la Renaissance.

- Dernière acquisition en date : les portraits de Joseph Bonnier de la Mosson et de sa femme Anne Melon de Jean Ranc (1702). Né à Montpellier, Jean Ranc est l’un des portraitistes les plus apprécié de la Régence. Joseph Bonnier de la Mosson était le trésorier des Etats du Languedoc et son épouse était la fille du maire de Montpellier au début du 18e. Ces portraits ont coûté 30 000 euros.

Avant d’appartenir au Musée, les portraits ont connu d’illustres propriétaires.

« On les retrouve au 19ème siècle dans les collections de Georges V, le roi de Hanovre en Allemagne. Dans les années 60, ils sont même acquis par le président américain Lyndon Johnson ». Pierre Stephanov, conservateur du patrimoine au musée

Les portraits ont coûté 30 000 euros. Prochain objectif pour le musée : poursuivre le travail d’enrichissement du fond d’œuvres modernes et contemporaines.