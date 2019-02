Musée Girodet à Montargis : "En 3 mois de réouverture, l'équivalent d'une année de fréquentation"

Montargis, France

Ce jeudi, c'est le dernier jour de gratuité au musée Girodet à Montargis. Une gratuité pour fêter la réouverture du musée, le 15 décembre dernier, après plus de 6 ans de fermeture... Et après d'importants travaux aussi bien à l'intérieur du bâtiment que pour certaines œuvres qui avaient souffert des inondations de 2016. La réouverture était très attendue : preuve en est la très forte fréquentation puisqu'en l'espace de 3 mois, le musée Girodet a accueilli 9 700 visiteurs, dont 4 100 rien qu'en février.

Ce premier bilan est très encourageant, estime Pascale Gardès, la directrice du musée Girodet : "Si on met en perspective, ces 3 mois sont l'équivalent d'une année entière de fréquentation avant la fermeture du musée en 2012. On a eu énormément de visites pour découvrir à la fois, ce lieu rénové et agrandi, les collections qui sont revenues restaurées, et la nouvelle muséographie." La plupart des visiteurs sont venus du Loiret et de la région parisienne.

Visites guidées et expositions temporaires

A partir de demain (1er mars), l'entrée au musée redevient payante. Mais cette fin de la gratuité ne devrait pas enrayer l'engouement suscité par la réouverture, espère Pascale Gardès. D'abord parce que les tarifs sont modestes : 4 € en plein tarif, 2 € en tarif réduit. Ensuite parce que l'offre du musée va être enrichie, par des visites guidées, des nocturnes, des expositions temporaires... "L'idée, explique Pascale Gardès, c'est vraiment de compenser ces tarifs payants par des animations, des activités, des propositions qui vont apporter un plus à la simple découverte individuelle des collections."

Cela commence dès la semaine prochaine, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, avec une lecture des correspondances entre la musicienne actrice Julie Candeille et le peintre Girodet ; cela se poursuivra avec une exposition en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Dunkerque (actuellement fermé), prévu d'avril à juillet. Enfin, d'octobre à janvier 2020, aura lieu la grande exposition intitulée "Le salon de 1819 et la naissance du romantisme", elle vient d'obtenir le label exposition d'intérêt national.

Le musée Girodet à Montargis est ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.