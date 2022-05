Les contours de la programmation culturelle du futur musée international du cinéma et du Festival de Cannes ont été dévoilés ce jeudi 26 mai. La promesse est d'emmener les visiteurs en immersion dans le festival et de leur faire découvrir l'histoire du cinéma.

Musée international du cinéma et du Festival de Cannes : immersion en vidéos, costumes et décors

"Un Guggenheim du 7ème art". La Ville de Cannes voit les choses en grand pour son musée international du cinéma et du Festival de Cannes. 5 200 mètres carrés de surface d'exposition, c'est 800 mètres carrés de plus que le musée des Oscars à Los Angeles. Ce serait le plus grand musée du cinéma d'Europe. Il devrait être construit boulevard Raymond Picaud, entre la Bocca et le Suquet, à la place de l'ancien palais des sports. "Ce serait le lieu idéal", selon le maire David Lisnard. Il devrait coûter environ 170 millions d'euros.

Une immersion dans le festival de Cannes

La première pierre ne sera pas posée avant 2025, l'inauguration n'aura pas lieu avant 2028. Mais le projet prend forme et la mairie l'a dévoilé en partie ce jeudi 26 mai. La partie sur le festival proposera une immersion dans l'évènement. "Monter le tapis rouge au mois de janvier comme en plein mois de mai", lâche Thierry Frémaux, le délégué général. Le visiteur sera aussi entouré de vidéos jusqu'au plafond grâce à des technologies dernier cri. Dans l'esprit, cette partie de 1 000 mètres carrés du musée se veut fidèle à l'identité du festival : glamour, universel, international.

Ensuite dans la partie gérée par la Cinémathèque française vous découvrirez l'histoire du cinéma de 1900 à nos jours là aussi à travers des vidéos mais aussi des costumes et des décors par exemple du film Boulevard du crime ou des Enfants du paradis, sorti en 1945.

Façade de la reconstitution du théâtre des Funambules dans Les Enfants du Paradis - Photo Stéphane Dabrowski ©La Cinémathèque française

Storyboard de la séquence d’ouverture de Star Wars de George Lucas, 1975. - Alex Tavoularis

Recréation de la 2CV du Corniaud de Gérard Oury (1965) - Stéphane Dabrowski © La Cinémathèque française

Pierre Lescure, qui préside le festival pour la dernière fois cette année a pris part au projet du musée entant que président de l’Association Française du Festival International du Film. C'est d'ailleurs lui qui en a conclu la présentation avec un trait d'humour : "la première pièce exposée, ce sera peut-être moi."