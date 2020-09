Musée Soulages à Rodez : don d'un outrenoir majeur par le galeriste Karsten Greve

Une œuvre d'envergure, composée de quatre panneaux distincts et titrée "Peinture 324x181 cm, 19 janvier 1997". Le musée Soulages de Rodez, en Aveyron, annonce avoir enrichi ses collection d'une nouvelle œuvre majeure du maître de l'outrenoir, don du galeriste Karsten Greve. Elle sera présentée au public lors de la réouverture du musée, mardi 22 septembre.

Le tableau fait partie d'un ensemble de quatre polyptyques considérés comme parmi les chefs d'oeuvre de Pierre Soulages, peints en 1997 quand il avait pris le virage du noir complet, misant sur le contraste, entre lisse et stries, mat et brillant, noir et lumière. "Il s'agit d'une oeuvre majeure, un bel outrenoir avec de grandes nuances et un travail très subtil sur les stries", s'est réjoui le directeur du musée, Benoît Decron, chiffrant à plusieurs millions d'euros la côte du polyptyque.

L'établissement avait dû fermer ses portes le 7 septembre après six cas avérés de Covid-19 parmi des agents d'accueil et de surveillance.