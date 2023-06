Musées à Toulouse : vers une augmentation générale des tarifs à la rentrée

La mairie et la Métropole de Toulouse viennent de confirmer préparer une hausse générale des tarifs dans la plupart des établissements culturels. C'est la conseillère d'opposition Agathe Roby qui avait vendu la mèche à Actu Toulouse, avant d'en parler sur France Bleu Occitanie le 2 juin dernier. L'insoumise y voyait "une très mauvaise nouvelle pour les Toulousains, un mauvais signe de toucher à la culture". Après le vote en Conseil municipal le 30 juin, cette hausse des tarifs sera effective au 1er septembre à l'exception notable de la Cité de l'Espace, Aeroscopia, l'Envol des Pionniers et la Halle de la Machine, gérées différemment.

Autour de 30% en plus, un à trois euros supplémentaires l'entrée

À retenir, ces deux catégories de lieux culturels qui classent deux types de tarification, selon un billet "exposition temporaire" ou alors un combo "expo temporaire et permanente.

les grands musées comme les Augustins, le Muséum et par extension les Abattoirs (qui dépend du syndicat mixte Ville/Région) : entre 9 et 12 euros l'entrée tarif plein , 5 à 8 euros tarif réduit.

, 5 à 8 euros tarif réduit. les autres sites : Quai des Savoirs, musée Paul-Dupuy, musée Saint-Raymond, Château d'eau, Chapelle St Joseph à la Grave, Couvent des Jacobins, castelet de la prison St-Michel ; entre 5 et 9 euros l'entrée tarif plein, 3 à 5 euros tarif réduit.

Cela signifie globalement que les grands musées subissent une augmentation moyenne de trois euros, et les petits d'environ un euro. "C'est pleinement assumé parce que les tarifs des musées actuellement sont illisibles, on n'y comprend rien, chaque site a ses règles", argumente Pierre Esplugas l'adjoint au maire chargé des musées. "Comparé à d'autres villes comme Nantes, Lyon ou Rennes, nos grilles tarifaires dans les musées sont nettement en dessous, les Toulousains l'ignorent. Et nos grandes expos coûtent cher, Niki de Saint Phalle aux Abattoirs, c'était 800.000 euros par exemple".

Un certain nombre de chantiers ont ou vont être lancés, par ailleurs, pour rénover des bâtiments souvent très anciens et parfois vétustes. "Le cloître des Jacobins est endommagé, on a rénové Paul-Dupuy, on va lancer le chantier des Augustins, agrandir le Château d'eau, tout ça aussi, c'est de l'accès à la culture", plussoie l'adjoint chargé de la culture, Francis Grass.

La tarification réduite spéciale pour les 6-18 ans, les seniors, les étudiants est maintenue. Nouveauté à la rentrée 2023, les personnes bénéficiant de minimas sociaux (RSA, allocation adulte handicapé, minimum vieillesse etc.) profiteront de la gratuité sur l'ensemble des sites culturels gérés par la municipalité.

Gratuité partielle le premier dimanche du mois

Tradition toulousaine, les expositions permanentes de certains musées toulousains comme le Muséum, Paul-Dupuy, les Augustins, Saint-Raymond et Georges-Labit, sont gratuites le premier dimanche du mois.

À partir de 2024, cette exception sautera pendant la période touristique. De mai à septembre inclus, les entrées seront bien payantes dans ces musées les premiers dimanches du mois. "En réalité, cette gratuité du premier dimanche du mois est assez peu appliquée ailleurs en France. À Toulouse, elle n'engage pas d'afflux massif de visiteurs ces jours-là. Et puis on se rend compte que les touristes sont prêts à payer", expliquent en chœur les deux élus rappelant que 65% des touristes à Toulouse viennent entre le mois de juin et d'août. Tous continueront de profiter de la gratuité une fois par mois entre octobre et avril.

Chantiers, fermetures et grandes expos

Faut-il encore que ces lieux culturels soient ouverts. Les Augustins, actuellement fermés pour travaux, vont rouvrir temporairement entre juillet et octobre, avant de refermer jusqu'en 2025 pour un long chantier. Le Château d'eau va lui aussi être rénové et agrandi, les travaux vont démarrer en septembre 2024 rendant le site interdit au public. Quant musée Georges-Labit au Busca, il a été fermé l'été dernier après la découverte de fissures dans les murs porteurs. Les œuvres ont été transférées dans une réserve d'un dépôt boulevard de Suisse. Mais aucun chantier n'est planifié. Sur les bords du canal, le musée des arts de l'Asie et de l'Egypte antique ne sera pas rouvert de sitôt. "Il n'est clairement pas une priorité, concède honnêtement Pierre Esplugas. Notre priorité, ce sont les Augustins".

Deux expositions exceptionnelles marqueront les prochains mois à Toulouse. Le 21 septembre, les Abattoirs - qui ont déjà battu leur record historique d'affluence avec Niki de St Phalle - accueillera des œuvres de Giacometti. Et en 2024, le musée Saint-Raymond, en partenariat avec les Jacobins, ouvrira un grand cycle consacré aux Cathares. 2024 sera aussi dominée par la sortie très attendue dans les rues de Toulouse des Machines de la Halle à la Toussaint, cinq ans après la première sortie.

À Toulouse, la Basilique Saint-Sernin reste de loin le site culturel le plus visité, c'est aussi l'un des rares gratuits. Derrière ce monument inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, on retrouve l'incontournable Cité de l'Espace, les Jacobins, le Muséum, la Halle de la Machine et Aéroscopia.