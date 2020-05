Musées, bibliothèques, centres culturels : le calendrier des réouvertures à Toulouse

La mairie de Toulouse et Toulouse Métropole publient le calendrier de réouverture des équipements culturels de la ville qui vont s’échelonner jusqu’à début juin, après la mise en place des mesures de protection sanitaires contre le Covid-19 pour protéger les agents et les usagers.

Le calendrier du déconfinement

La première réouverture concerne dès ce lundi 11 mai le Conservatoire Régional de Toulouse pour les inscriptions, tests et l’accueil des élèves de dernière année qui ont leurs examens prévus à la mi-juin.

Lundi 18 mai, les Archives Municipales rouvriront leurs portes y compris la salle de lecture en jauge adaptée. La Grainerie envisage à cette date également la reprise des entraînements de cirque, avant les résidences de création fin mai.

Aéroscopia et l’Envol des Pionniers

Jeudi 21 mai, L’Envol des Pionniers et Aéoscopia vont rouvrir leurs portes au public. L’Envol des Pionniers prévoit une ouverture les vendredis et samedi, les autres jours sur réservation de groupes.



Lundi 25 mai, le Théâtre et l’Orchestre National du Capitole ouvriront leur billetterie.

Les bibliothèques

Mardi 26 mai, les bibliothèques restaureront d'abord un service d'emprunt à emporter et de portage de documents pour les résidents des EHPAD. Pour les retours de documents, dans l'attente de la réouverture, aucune pénalité sur les emprunts en cours ne sera exigée.

Une réouverture progressive des médiathèques et bibliothèques de quartier , pour l’accueil individuel et des groupes limités, se fera le mardi 3 juin.

Les Musées

Lundi 2 juin, les musées et sites historiques et de culture scientifique suivants rouvriront leurs portes au public (groupes limités à 10 personnes) :

Pour rappel, les musées des Augustins et Paul-Dupuy sont en travaux, mais continuent à proposer des ressources en ligne et plusieurs musées toulousains participent cette semaine à la Museumweek2020, pour faire découvrir leurs collections sous des angles originaux.

La Cité de l’Espace et le couvent des Jacobins

Vendredi 5 juin, la Cité de l’espace prépare sa réouverture aux publics les vendredis, samedi et dimanche et le reste de la semaine sur réservation.

Lundi 9 juin, le Couvent des Jacobins ouvrira à son tour.

D’ici l’été :

La Halle de La Machine prévoit une réouverture de ses attractions avant l’été.



Le Metronum, transformé pour l'heure en centre de soins contre le Covid-19, pourra proposer d’ici l’été l’accès à ses studios d’enregistrement et ateliers en période estivale.

Les centres culturels de quartier

Les centres culturels de quartier verront le retour des associations dans leurs locaux dès le 2 juin, reprendront si les mesures sanitaires le permettent les activités d’été : stages, cinéma de plein air et résidences de petites compagnies pour soutenir la création artistique.