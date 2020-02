Le parc de Vercingétorix rouvre ses portes samedi 15 février et il se modernise. Après une saison 2019 avec plus de 80 000 visiteurs, le MuséoParc Alésia de Côte-d'Or passe cette année aux nouvelles technologies.

MuseoParc Alésia en Côte-d'Or : hologramme et application 3D pour la saison 2020

Côte-d'Or, France

80 000 visiteurs en 2019, mais le parc espère attirer encore plus de monde cette année. Pour sa saison 2020, le MuséoParc Alésia passe aux nouvelles technologies.

Hologramme de Vercingétorix et application 3D

Un hologramme de Vercingétorix, plus vrai que nature, a été installé au cœur du site. Le visiteur pourra écouter 5 histoires retraçant la vie du chef gaulois, vaincu par César.

Mais le parc va encore plus loin pour séduire les familles, sa principale clientèle. Il lance une application 3D. Le principe est simple : on vous prête une tablette à l'entrée du musée, comprise dans le prix du billet d'entrée, et vous déambulez dans le parc, grâce à la géolocalisation.

Sur l'écran, vous voyez tout en trois dimensions : le forum et le théâtre, avec une foule de 5 mille personnes autour de vous. 7 points de vue du parc sont accessibles en vision 3D.

Pour la saison 2020, le parc d'Alésia espère donner un nouveau souffle aux vestiges : "L'idée c'est de proposer une découverte ludique, et juste historiquement, précise Michel Rouger, directeur général du parc. En archéologie, je pense que dans 5 ans, si on ne propose pas un site avec de la 3D, c'est difficile à envisager."

Graines, coquilles d’huîtres et os de chiens

Cette année, le musée lance aussi une grande exposition temporaire "Dans les cuisines d'Alésia". Graines, coquilles d’huîtres, os de chiens... Autant d'aliments consommés à l'époque. Une exposition pour découvrir les habitudes culinaires de l'époque gauloise, les instruments de cuisine mais aussi les techniques de conservation.

Réouverture du site le samedi 15 février à 10 heures. Comptez 4,50€ la place pour les plus jeunes et 10€ l'entrée pour les adultes.